Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Meglepő hírek a készpénzről: húszezrestől az ötforintosig

Ötforintosból van a legtöbb, de egy lottónyereményre nem lenne elég az összes érme sem. A nagy címletek közül a húszezres a leggyakoribb. A készpénz 95 százaléka 10 és 20 ezresekben van, ezeket is hamisítják a legtöbbször. Íme, a friss jegybanki adatok.

A leggyakoribb bankjegy a húszezres, az érmék közül viszont az ötforintosból van a legtöbb - sok más mellett ez is kiderül a Magyar Nemzeti Bank (MNB) tavalyi évi beszámolójából, amelyet most nyújtottak be a parlament elé. Tavaly év közben csaknem 900 milliárd forinttal nőtt a készpénz mennyisége, az év végén már 5988 milliárd forintot tett ki. Összesen 522,5 millió bankjegy és több mint 1,87 milliárd darab érme volt forgalomban. A bankjegyek összértéke persze jóval nagyobb volt 5915,2 milliárd forintnyi, az érméké mindössze 72,8 milliárd forintot ért.

Kétszáz millió húszezres

A húszezresek száma az év végén meghaladta a 200 millió darabot, értékben a teljes bankjegyállomány kétharmada a legnagyobb címletben van. A második leggyakoribb címlet a 10 ezres, a két legnagyobb értékű bankjegyben van a készpénzállomány körülbelül 95 százaléka. A legritkább bankjegy a kétezres.

Az érméknél fordított a sorrend, minél kisebb a címlet, annál több van belőle. Ötforintosból például 623,4 millió darab lapul a zsebekben és a pénztárcákban, ezek összértéke azonban csupán 3,1 milliárd forint, vagyis az ország összes ötforintosa sem lenne elegendő ahhoz, hogy kifizessék például az árpilisi csaknem 4,2 milliárdos lottónyereményt, sőt ez még az ország összes tízforintosával sem sikerült volna.

Készpénzcímletek száma Névérték Darabszám (millió db) 20 000 200,1 10 000 163,6 5 000 28,7 2 000 24,4 1 000 62,4 500 43,3 200 153,2 100 193,4 50 182,7 20 336,2 10 384 5 623,4

Forrás: MNB

Kevesebb a hamisítás

Bár a készpénz mennyisége nő, a hamis pénz egyre ritkább. Tavaly mindössze 450 hamisított bankót találtak. Egymillió darab bankjegyre csupán 0,86 hamis jut, ami nemzetközi viszonylatban is jó aránynak számít. Az alacsony hamisítási ráta egyik oka az lehetett, hogy az MNB lecserélte a bankjegysort. Ez a folyamat tavaly fejeződött be, utoljára a ezreseket és az ötszázasokat cserélte le a jegybank. Kereskedelmi forgalomban a régi bankjegyek közül már csak a tízezreseket és az ötszázasokat lehet használni, utóbbiakat október végén vonják be.

A másik ok, ami miatt csökken a hamisítások száma, az MNB oktató munkája lehet. A jegybank által biztosított nyomtatott és interneten keresztül is elérhető tájékoztató anyagok mellett az MNB szakértői 2018-ban 2350 kereskedelemben dolgozó pénztárosnak tartottak bankjegyismereti oktatást a valódi bankjegyek ellenőrzési lehetőségeiről, biztosítva ezáltal a hamis bankjegyek eredményes kiszűrését is. Az esetek több mint négyötödében 10 és 20 ezreseket hamisítanak a bűnözők.