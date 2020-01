Meglepő, kiknek hoz hasznot a Puskás stadion

Fenntarthatósági tanulmány, catering, hostess és notebook - tucatnyi szerződést kötött a Nemzeti Sportközpontok a Puskás Aréna tavalyi nyitómeccse előtti utolsó pillanatokban, főleg kormányközeli vállalkozások jártak jól.

Vég Márton , 2020. január 15. szerda, 19:09 Fotó: MTI Fotó / Szigetváry Zsolt

Nem sajnálta a pénzt a Nemzeti Sportközpontok (NSK), ha a Puskás Arénáról volt szó: tavaly 13 darab, nettó ötmillió forintot meghaladó mértékű szerződést kötött az új nemzeti stadionnal kapcsolatban, ezek összértéke pedig mintegy 263 millió forint volt. A szerencsés cégek között felbukkan például a kormányzat egyik legnagyobb informatikai beszállítója és a Fidesz kedvenc örző-védő cégtulajdonosának érdekeltsége is - derül ki az NSK üvegzseb szerződéseiből.

A legnagyobb tétel azonban egy fenntartható üzemeltetési tanulmány elkészítése volt. Az NSK, amely a magyar sportélet egyik legfontosabb szervezete, 68 millió forintot fizetett a tanulmányért a Főnix MMK Nonprofit és Közhasznú Kft.-nek tavaly október 14-én, a szerződés pedig lejárt november 14-én. Emlékezetes: a magyar-uruguayi nyitómeccs november 16-án volt. "2014-től fő profilunk a rehabilitációs foglalkoztatás. Jelenleg több mint 480 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót alkalmazunk" - olvasható a Főnix bemutatkozása. Referenciái között nem szerepel a stadionok fenntartható üzemeltetése, tulajdonosa viszont Csereklyei Dániel és a HGY Invest Kft.

Lesz mit enni

Csereklyei Dániel a Magyar Narancs cikke szerint 2011-ben a miniszterelnök felesége, Lévai Anikó támogatásával alapított állami divatmárka, az Attitűd vezetésében jutott vezető szerephez. A HGY Invest pedig Krskó Tibor tulajdonában van, aki Rogán Antal kabinetminiszter köreibe sorolt Csetényi Csaba régi üzlettársa. Szépen fejlődik a cég: 2014-ben 30 millió forintos bevételük volt, 2018-ban viszont már 342 millió forinttal zárt a Főnix.

A második legnagyobb tétel a Puskás Aréna catering szolgáltatása: ezért 45 millió forintos keretösszegű szerződést kötött decemberben az NSK a RamPart Gasztronómiai Kft. és a Comp-let Party Service Kft.-vel. Az előbbi cégben novemberben lett tulajdonos a STU-SZA Kft.-n keresztül Varga Lajos, aki a Valton-Sec többségi tulajdonosa. A Valton-Sec védte például a 2017-es vizes világbajnokság helyszíneit egymilliárd forintért. Az 1,6 milliárd forintos árbevételű Comp-let tulajdonosa pedig Kis Péter, aki a Deutsch Tamás által elnökölt MTK-ban elnökségi tag.

Szép lányok és biztosítás



Szintén a Valton-szál jön elő a Puskás stadion hostess szolgáltatásával kapcsolatban: tavaly november 13-tól idén február 14-ig érvényes szerződést kötött az NSK az APPLE PS Kft.-vel 15 millió forint értékben. A cég tulajdonosa Varga-Szabó Andrea, akinek lakcíme megegyezik Varga Lajoséval, aki a Valton-Sec többségi tulajdonosa. Az Apple PS adta a hostess lányokat a vizes vb-re, de cég azzal is büszkélkedik, hogy 2015 március óta a Groupama Aréna is állandó partnerük, így az FTC hazai futballmérkőzésein a VIP hostess feladatokat ők látják el, emellett a beengedésben is a kapuknál is segédkeznek. Az FTC elnöke Kubatov Gábor, aki a Fidesz pártigazgatója.

Csúcskategóriás notebook és monitor nélkül sem lehetett meg a Puskás projekt iroda: 7,8 millió forintért vásárolt az NSK ilyen informatikai tárgyakat (14 darab notebook és 11 darab monitor) az Euro One Számítástechnikai Zrt.-től. A 20,5 milliárd forintos árbevételű cég az Euro One Zrt. 2008-ig a Széles Gábor jobboldali nagyvállalkozó tulajdonába tartozó Műszertechnika-Holding Rt. birtokában volt, majd átkerült a Bravogroup Holding Vagyonkezelőhöz. A Bravogroup tulajdonosai között pedig megjelenik Lakatos Péter, aki Széles Gábor tulajdonostársa a Videoton Holdingnál. Az Uniqa Biztosítóval pedig november 11-én szerződtek csak le a stadion biztosítására december végéig 22,1 millió forint értékben.

A Napi.hu írta meg korábban, hogy igazi csapatmunka volt az új Puskás Ferenc stadion felépítése, hiszen a nagy és drága munkához sokan odafértek: bár a kivitelezési táblákra kormányközeli magyar milliárdosok cégeit írtak ki, azért a háttérben a külföldi tulajdonban lévő betongyárak is részesedtek a pénzből. A költség mintegy 160 milliárd forint körül lehet. A hvg.hu pedig arról írt, hogy éjjel-nappal fényárban úszik a Puskás Aréna, és napi 7000 forintba kerül a stadion folyamatos esti kivilágítása.