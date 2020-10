Megoszthatja az egészségügyet az orvosok béremelése, mi lesz az ápolókkal?

További jelentős béremelést kérnek a kormánytól a szakápolók is - idézi a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) nyilatkozatát a Világgazdaság. A betegágyak mellett 55 ezren dolgoznak, akiknek nem duplázódik meg a fizetése.

Szombaton délelőtt a MOK vezetése Orbán Viktor miniszterelnöknél járt, s megegyeztek abban, hogy az egészségügy problémáinak az orvoslásához tisztességes, megfelelő bérre van szükség. Lényegében egy orvosi bértáblát fogadott el a kormány, amelynek első felét januárban vezeti be a kormány, majd 2022-2023 fordulóján jön a második emelés.

Viszont az orvosi kamara értelemszerűen csak az orvosokra fogalmazott meg ajánlást, a betegágyak mellett 55 ezer szakdolgozó is van, és a szakdolgozói kamara azt szeretné elérni, hogy a további bértárgyalások kiindulási alapja a 2020. november 1-től érvényes egészségügyi szakdolgozók illetmény-, és bértábla legyen, novembertől ugyanis 20 százalékkal emelkedik az ápolók bére. Javasolják, hogy 2021-ben is legyen szakdolgozói béremelés minimum 50 százalék, ami jelenleg nincs betervezve. Továbbá a béremelés folytatódjon 2022-ben és 2023-ban az orvosi bérrendezés ütemezésével és mértékével megegyezően. Pótlékalap-emelést is kérnek, havi 20 ezer forintról legalább 50 ezer forintra.

A kamara szerint ugyancsak jogos igény az alapellátásban dolgozók esetében is, hogy az egyszeri illetménykiegészítéshez hasonlóan ők is az egészségügyi bértábla alá tartozzanak - írja a lap.