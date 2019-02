Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megrohanták a cégek a bankokat - erőművek, gyárak épülnek a sok hitelből

Csaknem 15 százalékkal nőtt tavaly a cégek hitelállománya. A gépipar és az energetikai szektor is élen járt a hitelfelvételben, amit beruházásokra fordított.

A pénzügyi szférában, a villamos energia szektorban és a gépiparban tevékenykedő cégek rohamozták meg tavaly a leginkább a bankokat hitelért - derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adataiból. Tavaly a teljes vállalati hitelpiac pörgött, a vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződés-mentesítés ágazatot leszámítva nem volt olyan szektor, amelyben ne nőtt volna a hitelállomány.

A vállalatok teljes banki adóssága az év végén 7454,1 milliárd forint volt, 14,8 százalékkal magasabb, mint 2017 végén. Az év egészében a cégek csaknem 900 milliárd forinttal vettek fel több hitelt, mint amennyit visszafizettek, ami történelmi rekordnak számít.

A legnagyobb hitelállomány-növekedés arányaiban véve a pénzügyi, biztosítási tevékenységhez kapcsolódott, ez az ágazat 2017 végén még csupán 250 milliárd forinttal tartozott a hitelintézeteknek, 2018 végén már 418 milliárddal, ami történelmi rekord. A pénzügyi ágazat sokáig nagyon kevés hitellel rendelkezett, ennek az lehetett az oka, hogy a nagyrészt külföldi tulajdonban lévő cégeket főleg a saját anyacégeik finanszírozták. Az elmúlt években viszont olyan alacsonyak lettek Magyarországon is a forrásköltségek, hogy már nem éri meg külföldről felvenni a hitelt.

Vállalati hitelállomány gazdasági ágazatonként (2018. dec. 31.) Ágazat Milliárd forint Teljes állomány 7 454,1 Mezőgazdaság 360,0 Bányászat 8,0 Élelmiszeripar 513,3 Kőolajfeldolgozás, vegyipar 265,0 Fémfeldolgozás 240,6 Gépipar 519,5 Könnyűipar 181,8 Ásványi termék gyártása 64,5 Villamos energia 159,9 Vízgazdálkodás 37,5 Építőipar 416,4 Kereskedelem 1 298,7 Vendéglátás, szálláshely 194,4 Pénzügyi tevékenység 418,8 Ingatlan 1 393,8 Szakmai tudományos tevékenység 514,1 IT 121,5 Szállítás, raktározás 541,7 Egyéb 204,8

A második leggyorsabban növekvő hitelállományt a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás szektorban mérték. 12 hónap alatt 54,5 százalékkal 160 milliárd forintra hízott az állomány. Ennek a kölcsönnek a döntő része éven túli forinthitel volt, vagyis beruházásokra költhették el a cégek. Ez nem meglepő, hiszen tavaly több erőmű-, ezen belül naperőmű-beruházás is elindult Magyarországon.

A MET csoport tagja, a MET Dunai Solar Park Kft. például tavaly októberben adta át az ország legnagyobb naperőművét Százhalombattán, amely mintegy 40 hektáron terül el és 9000 háztartást lát el energiával. A mintegy 8 milliárd forintos összértékű beruházáshoz a MET 5 milliárd forintos projekthitelt vett fel a UniCredit Banktól, 2018 májusában.

A másik nagy játékos, a Mátrai Erőmű Zrt. igazgatóságának elnöke Valaska József, a bükkábrányi naperőműpark alapkő-letételénél a Boon.hu tudósítása szerint elmondta, a finanszírozáshoz bankhitelt is vesznek fel. A visontai 16 megawattos napelemparkot eladják az MVM Hungarowindnek, így teremtik meg az alaptőkét a két húsz megawattos, bükkábrányi és halmajugrai létesítményhez. A beruházáshoz 1,3 milliárd forintos tőkét biztosítanak a naperőműves leányvállalatnak, valamint 3,9 milliárd forint hitelt vesznek föl a Gránit Banktól.

Rekord a gépgyártásban

Több mint 45 százalékkal emelkedett tavaly a gépipar hitelállománya is a történelmi csúcsnak számító 520 milliárd forintra. Ennek a döntő része devizahitel volt, vagyis főleg exportra dolgozó cégek - például az autóipar vagy annak beszállítói - vehették fel a kölcsönöket. A harmadával nőtt tavaly az IT-szektor kölcsöneinek a volumene is. A cégek 121,5 milliárd forinttal tartoztak az év végén a hitelintézeteknek. Az információ-technológiai ágazat egyébként viszonylag szerény mértékben adósodott el az utóbbi években, öt évvel korábban még 160-170 milliárd forint körüli bankhitele volt. Csúcson jár viszont a hitelezés az élelmiszeriparban, amely csaknem 15 százalékkal 513 milliárd forintra hizlalta a hitelállományát, a fémgyártás is.

Nemzetgazdasági szinten egyébként a kereskedelem és gépjárműjavítás ágazat az egyik legnagyobb hitelfelvevő, tavaly év végén csaknem 1300 milliárd volt a hitelállománya, ami azt jelzi, hogy egyre több új boltot mernek nyitni Magyarországon. A kereskedelmi cégek hitelfelvétele és beruházásai azt követően indultak be, hogy eltörölték a vasárnapi boltzárat.

Eladósodva dübörög az építőipar

A másik nagy hitelfelvevő az ingatlanszektor, amely majdnem 1400 milliárd forintnyi kölcsönnel rendelkezik. Ez az ágazat a válság után 2200 milliárd forintnyi hitellel is rendelkezett, aminek jelentős része bedőlt projekthitel volt.

A bankok portfólióiból ezeket azóta kitisztították, az állomány 2016 második felére elejére a megfelelőzött, 1100 milliárd forint körüli szintre csökkent, az elmúlt két évben viszont az új ingatlan-beruházásoknak köszönhetően ismét nő. Az ingatlanos cégek hitelállományának nagyobbik hányada egyébként - akárcsak a válság előtt - most is devizahitel. Ennek hátterében az állhat, hogy a bérleti szerződéseket jellemzően euróban kötik meg.

A tőzsdei jelentésekből is az derül ki, hogy az ingatlanos cégek folyamatosan veszik fel a hiteleket. Az Appeninn A SPAR-üzletek kifizetéséhez 2018 második félévében 11,6 millió euró hitelt vett például igénybe. A Wingholding szintén felvett tavaly ősszel 6,2 milliárd forintnyi hitelt az OTP-től egy lakópark megépítésére. A BIF novemberben egy 20 milliárd forintos keretösszegű hitelmegállapodást írt alá. Az építőipari beruházások növekedését jelzi az is, hogy az építőiparban tevékenykedő vállalkozások hitelállománya is nőtt tavaly körülbelül 6 százalékkal.

A mezőgazdaságban 10 százalékkal nőtt a hitelállomány 360 milliárd forintra. Ez az ágazat azonban hitelezés szempontjából túl van már a csúcson, a legtöbb hitelt a Növekedési Hitelprogram idején vették fel a jellemzően kkv-kategóriába tartozó agrárcégek.