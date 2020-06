"Mégsem érnek annyit a keresztények a kormánynak"

Az üldözött keresztényeket segítő programában sokkal kevesebb pénzt költ el a magyar kormány, mint amennyit propagandára költ vagy a kormányhoz közeli üzletembereknek juttat állami támogatásként.

Az üldözött keresztényeket segítő, Hungary Helps (HH) elnevezésű programra 2017-es indulása óta eddig 11 milliárd forintot költött a magyar kormány - írja a 24.hu. A legjelentősebb összegeket a Közel-Kelet válságövezeteire fordítják, de Afrikába is jutott pénz. Ugyanakkor a részben a menekültek ellen is hangoló kormánypropagandára ennek az összegnek a többszöröse ment el, miközben lényegében megszűnt a magyar menekültügyi rendszer.

A HH programra tavaly is körülbelül ugyanannyi pénzt szántak, mint a korábbi években, és már az idén is jutott 173 millió egy szíriai lovagvár felújítására. Emellett a "migránsok által megrongált görög templomok helyreállítására" is utalt 10 milliót a program. Mutatja az üldözött keresztényekkel érzett kormányzati szolidaritás valódi erejét, hogy míg a HH keretében a jezidi menekültek helyben maradására 200 milliót szántak tavaly, addig sokukat hónapokig tartották bezárva a tranzitzónákban.

A 24.hu korábbi riportjában is megszólaló Ghanimot és családját például másfél évig tartották fogva, miközben abból a Szindzsárból menekült el, ahol - a pályázati dokumentáció szerint - az ISIS által lerombolt és tömegsírrá tett iskola helyett új iskola építésében segít Magyarország. Mindezek ellenére a HH marad, a magyar menekültügyi rendszert pedig nem fejlesztik.

A program jelentőségét mintha megkérdőjelezné, hogy csak 2020-ban legalább háromszor annyi pénzt reklámozhat el a Rogán Antal alá tartozó minisztérium, mint amennyi évek alatt jutott az üldözött keresztényeknek. A HH-ra szánt összeg innen nézve is szerény, de akár onnan nézve is, hogy Mészáros Lőrinc szállodái egy tollvonással több pénzt kaptak, mint az üldözött keresztények három év alatt.