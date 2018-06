Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megszállja a rendőrség a Velencei-tavat

A nyári időszakban a rendőrök rendszeresen végeznek vízirendészeti ellenőrzéseket a Velencei-tavon - adták hírül.

A hatóság a következőkre hívja fel a figyelmet:

Tilos fürödni ott ahol ezt tábla jelzi, továbbá éjszaka és korlátozott látási viszonyok között. Ez alól kivétel, ha a vízfelület megvilágított, de akkor is legfeljebb a mélyvíz határáig.

Hat éven aluli, illetve 12 éven aluli, de úszni nem tudó gyerek csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett fürödhet. (Itt a friss meteorológiai előrejelzés.)

Az I. fokú viharjelzés - percenként negyvenötször felvillanó sárga fényjelzés - esetén a parttól 500 méternél nagyobb távolságra tilos fürdeni, míg a II. fokú viharjelzés - percenként kilencvenszer felvillanó sárga fényjelzés - esetén egyáltalán nem szabad.

A vízibicikli is fürdőeszköz és nem vízijármű! Tehát ahol a fürdés tilos, ott ezeknek az eszközöknek a használatával is tilos a vízben tartózkodni, továbbá viharjelzés esetén is ugyanazok a szabályok érvényesek ezen eszközöket használókra, mint fürdésnél.

Közvetlenül étkezés, napozás után nem szabad vízbe ugrani.

Rossz állapotú, műszaki hibás vízi járművekkel, illetve kötelező felszerelések, a mentéshez szükséges eszközök, megfelelő méretű mentőmellények nélkül nem szabad elindulni.

