Megszólalt a szuperédes sikerzöldség gyártója

A táplálkozásban robbanásszerűen felértékelődik a zöldségek szerepe Nyugat-Európában, míg Magyarországon - ha visszafogottabb mértékben is - szintén ilyen trend látható. Idehaza magasan a legnépszerűbb zöldség a csemegekukorica, például a hazai zöldségkonzervek sorában 40 százalékot tesz ki az ilyen konzervek aránya. A szereplőknek ugyanakkor még sokat kell dolgoznia azon, hogy a többi zöldségfajta is felzárkózzon és legalább részben kiváltsa a hústermékeket - tudtuk meg a Bonduelle Central Europe Kft. egyik vezetőjétől.

Magyarország csemegekukorica-világhatalomnak számít: mind a termelésben, mind a fagyasztott és konzerv késztermék exportban csak az Egyesült Államok előzi meg globális szinten. A magyar csemegekukorica-export vezető szerepet tölt be az európai piacon is. A szegmensben abszolút piacvezetőnek számító Bonduelle-nél, az évente feldolgozott 175 ezer tonna - vagyis 330 millió doboz konzerv - csemegekukorica 95 százalékát exportálja, több mint húsz európai országba. Ebből persze kitűnik, hogy a hazai eladások részaránya mindössze 5 százalék - magyarázta lapunknak Szirbek András, a társaság közép-kelet-európai retail marketing igazgatója.

Annak ellenére,hogy sokkal népszerűbb nálunk a csemegekukorica, mint más régiós országokban - akár Csehországban, Lengyelországban és Oroszországban - de európai szinten nem túl nagy, ami pedig általánosan magyar lakosság teljes zöldségfogyasztásáról elmondható. Összehasonlításképpen: Magyarországon éves szinten mintegy 2,5 kilogrammnyi feldolgozott zöldséget eszik a lakosság, miközben Nyugat-Európában a két-háromszorosát teszi ki ez az arány.

A számok persze első látásra így is szépen festenek: a magyar "hagyományos" zöldségkonzerv piac körülbelül 25 ezer tonnányi volument tesz ki éves szinten, de ha a savanyúságokat, az uborkát, a sűrített paradicsomot és egyéb köret jellegű növényeket is beleszámítjuk, akkor már 70 ezer tonnát tesz ki.

Diktálni kezd az egészségtudatosság

A piaci szereplők legfontosabb célja, hogy egyre inkább bevigyék a köztudatba, hogy a zöldség-alapanyagokból nem csak köretek, hanem készételek hozhatók létre. Hazánkba is egyre inkább begyűrűzik az a nyugaton nagyon jelentős tendencia, hogy az emberek elhagyják a húst táplálkozásban - ami nem azt jelenti, hogy véglegesen vegetáriánusok lesznek, mindössze egészségi és etikai megfontolásból visszafogják húsfogyasztásukat.

Ezzel együtt felértékelődik a zöldségek szerepe, ezen belül is például a hüvelyeseké - köztük a baboké -, amelyekkel az állati eredetű fehérjék pótolhatók növényi fehérjékkel. A fejlett országokban ugyanakkor már azon "dolgoznak" a cégek, hogy egy adott háztartásnál a tipikus ételtál zöldség-, vagy más növényi alapú legyen, eközben Magyarországon még arra kell ösztönözni a fogyasztókat, hogy a hús mellé a sültkrumpli, a rizs, vagy a tészta helyett zöldségek kerüljenek a tálra. A legfontosabb, hogy eljussunk oda, hogy köretként is zöldség van a tányéron! - hangsúlyozta a marketing igazgató.

Meg kell jegyezni persze, hogy nemcsak hazánk, hanem az egész régió táplálkozási szokásai hús-és szénhidrát-vezéreltek, amit először át kell törnie az ágazati szereplőknek.

Szirbek szerint a zöldségkonzerv-szegmens látványos növekedésnek indult, nem utolsó sorban a kedvező gazdasági környezet és az erősödő fogyasztói bizalom miatt. Ezen a piacon is a nagy üzletláncok sajátmárkás termékeinek forgalma a legnagyobb, ez több mint a fele a teljes szegmensnek. Mások mellett a Bonduelle is begyárt a nagy kereskedelmi partnereknek, amelyek az ár/érték arányt szem előtt tartva szerzik be és adják el saját márkájukkal a feldolgozott termékeket. Mindegyik zöldségünk jó minőségű, de a sajátmárkás kör a mi minőségi kritériumaink alapján nem a csúcskategóriát képviseli, szemben a Bonduelle márkanév alatt kínált vonallal - magyarázta.

A szuperédest szeretik



A fő vásárlói csoportot a családos háziasszonyok jelentik, akik az alapanyagokat főleg hideg saláták elkészítésére és csak kevésbé a meleg ételekhez használják fel. De a társaság egyre inkább arra törekszik, hogy készételeket is kínáljon. A csemegkukorica a Bonduelle termékportfóliójának egyharmadát teszi ki: e termékportfólió fő "zászlóshajója" a szuperédes gold-kukorica, amely a kukoricában rejlő természetes cukortartalomnak köszönheti ízét. A cégnek ugyanakkor közel 40 féle zöldség-terméke van, amelyek sorában egyre több a hüvelyes - például a szószos babok, a zöldborsó és a gomba.

A magyar zöldségkonzerv piacról nincsenek publikus számok, Szirbek nagyságrendet érzékeltető adatai szerint azonban a Bonduelle egyedül akkora a szegmensben, mint az utánuk következő összes versenytárs együttvéve.

A Bonduelle Central Europe Kft., a legutóbb lezárt 2016/17-es üzleti évben 46,12 milliárd forintos bevétellel zárta, szemben a megelőző időszak 42,54 milliárdos forgalmával. A cég mintegy 2 milliárd forintos adózás előtti eredményt produkált, míg a korábbi üzleti évben 1,5 milliárdot. A vállalat három gyárt működtet hazánkban - Nagykőrösön, Békéscsabán és Nyírszőlősön - vagyis éppen a legjobb kukorica-termőterületek közelében. A vállalat ezer főt foglalkoztatott idén novemberben.