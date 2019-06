Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megszólalt a turizmusért felelős Rogán a dunai hajóbalesetről

Rogán Antal kancelláriaminiszter szerint a részben állami tulajdonú Mahart Passnave Kft.-nek nincs köze a tragikus dunai hajóbalesethez, a szerencsétlenséget magántulajdonú vízi járművek ütközése okozta. Rogán nem aggódik a magyar gazdaságért, az európai gazdaság lassulása pedig szerinte Brüsszel hibás döntéseinek következménye. Idén és jövőre is folytatódik a nemzeti konzultáció, pénz is van rá.

Domokos Erika , 2019. június 20. csütörtök, 14:49 Fotó: MTI Fotó / Koszticsák Szilárd

A kormány szeretné a nemzeti konzultációkat folytatni, és - akárcsak idén - jövőre is indít olyat, amely a következő költségvetés megalapozását készíti elő - mondta Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője az MTI szerint az Országgyűlés igazságügyi bizottságának ülésén.

A gazdaságvédelmi akciótervek szükségességéről szólva egyebek mellett azt mondta: nem a magyar gazdasági növekedéssel van probléma, hanem a Magyarországot körülvevő gazdasági környezettel. A magyar gazdaság eredményeit csak úgy lehet felelősen megvédeni, ha van erre gazdaságvédelmi akcióterv, amelyet a költségvetés magában is foglal.

A magyar gazdaság megfelelő ütemben bővül, ám a romló nemzetközi környezet miatt a növekedés fenntartására kell összpontosítani - ezt már a parlament gazdasági bizottságának ülésén mondta a miniszterelnök kabinetfőnöke.

900 milliárdot adnak a turizmus fejlesztésére

Éves meghallgatásán Rogán Antal a nemzetközi hatások közül kiemelte az európai gazdaság lassulását, amely szerinte a hibás brüsszeli döntések következménye. A növekedést ösztönző kormányzati döntések közül elsőként a turizmus támogatásának jelentőségét hangsúlyozta. Az ösztönző intézkedéseket azzal indokolta, hogy az ágazat teljesítménye kétszer olyan gyorsan bővül, mint a magyar gazdaság egésze, a GDP-n belül 11 százalékot ért el tavaly a turizmus. Összesítése szerint turisztikai célpontok fejlesztésére, valamint szálláshelyek építésére és korszerűsítésére 2030-ig közel 900 milliárd forint juthat.

Rogán Antal szerint a kormány a nemzeti konzultációkat továbbra is olyan eszköznek tekinti, amely a választások között is kapcsolatot teremt a választókkal, ezért egy új konzultáció pénzügyi fedezete idén és jövőre is a tárca rendelkezésére áll.

Hozzászólásában Székely Sándor (független) bérfejlesztést sürgetett, továbbá szóvá tette az állami tulajdonú hajózási cégek helyzetét, a szállodahajók kitiltásának kérdését a Duna fővárosi szakaszáról, és a letelepedési kötvények jövőjét. Csárdi Antal (LMP) úgy látja, hogy a turisztikai fejlesztések tönkreteszik a nagy tavak ökológiai egyensúlyát, a Nemzeti Kommunikációs Hivatal közbeszerzési rendszerének átalakítása pedig hátráltatja a kormányzati kiadások átláthatóságát.

Válaszában Rogán Antal megjegyezte, hogy 2010 óta a nettó átlagkeresetek majdnem 80 százalékkal nőttek, a minimálbér megduplázódott, jelentősen csökkent a magyar termelők szempontjából is fontos alapélelmiszerek áfája. A kötvényprogramra utalva megjegyezte, hogy az semmilyen formában nem folytatódik, hiszen a gazdaságnak az ebből származó bevételre már nincs szüksége. A kötvények vásárlói ellen kifogás külföldön sem merült föl, adataikhoz a schengeni övezet más államai is hozzáfértek.

A dunai hajózásról azt mondta Rogán, hogy a részben állami tulajdonú Mahart Passnave Kft.-nek (a két tulajdonos a Rogán felügyelte Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. és a svájci hátterű Viking Hungary Kft. - a szerk.) nincs köze a tragikus dunai hajóbalesethez, a szerencsétlenséget magántulajdonú vízi járművek ütközése okozta.

Rogán arról is beszélt a hvg.hu tudósítása szerint, hogy a Gyurcsány-kormány idején adták el a Mahart Passnav-et - ezzel a lépéssel Rogán nem értett egyet -, amelyben az állam 2013-ban csak 51 százalékos tulajdonrészt tudott visszavásárolni, 49 százalékban pedig a Viking River Cruises magyar cége lett a tulajdonos, szintén abban az évben. A bizottsági ülés után a lap megkérdezte Rogánt, miért csak 51 százalékot tudott szerezni az állam, illetve a Hableány tragédiája után nem próbálják-e meg kivásárolni a Vikinget, mire a miniszter azt mondta, az állam bármikor visszavásárolná a tulajdonrészt. Azt nem tartja aggályosnak, hogy az állam, illetve a Viking kivette a fejenként több százmilliós osztalékot a cégből.

Kitért a Liszt Ferenc repülőtér üzemeltetésére is, elhibázottnak és károsnak nevezve a 2006-os privatizációt. A Budapest Airport fejlesztéseivel a kormány elégedetlen, ugyanakkor vizsgálja a lehetőséget a repülőtérhez vezető gyorsforgalmi rendszer kiépítésére - közölte Rogán Antal.

A turisztikai fejlesztésekről szólva hangsúlyozta, hogy az ökológiai szempontokat kiemelten kezelik, de a magántőkéből épülő vízparti lakóparkok az önkormányzatok hatáskörébe tartoznak, így azokat a kormányzati fellépéssel nem lehet megakadályozni - mondta az MTI szerint Rogán.

A közbeszerzési rendszer átalakítását az eljárások egyszerűsítése indokolta. Rogán szerint az állami kiadások átláthatóságát javította a Nemzeti Kommunikációs Hivatal létrehozása.

A Sziget kérte, megkapta A fesztiválok biztonságáról szóló törvényjavaslatról szólva felhívta a figyelmet arra: a kormány ezt a fesztiválszervezők kezdeményezésére tette , ők úgy látják, hogy a biztonságot erősíteni kell. Ehhez pedig új, szigorúbb ellenőrzési, azonosítási rendszerek szükségesek. A magyar fesztiválok itthon és nemzetközileg is népszerűek, sikeresek, színvonalasak, és a kormány a szigorú adatvédelmi szabályok mellett akarja garantálni a rendezvények biztonságát - mondta rogán az MTI szerint.