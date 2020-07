Megszólalt Orbán Viktor - javulnak a magyar oddsok

A helyzet nem könnyű, de az oddsaink folyamatosan javulnak - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a brüsszeli EU-csúcs előtt, a Facebook-oldalán pénteken közzétett videóban.

Csütörtökön késő éjszakáig tartó előkészítő megbeszéléseket folytattak, "erősítendő Magyarország pozícióit a most kezdődő tárgyalásokra".

Azt is elmondta, hogy most a visegrádi csoport miniszterelnökeivel találkozik. Sikerült előző este már közös javaslatokat megfogalmazni, ezeket most véglegesítik, és utána mennek tárgyalni - tette hozzá.

Európa történetében példátlanul nagy közös gazdasági csomagot állítanak össze a koronavírus-járvány következményeinek enyhítése érdekében.

A magyar miniszterelnök csütörtökön erről azt mondta: "ehhez mi is hozzátesszük a magunkét". A kormányfő akkor azt is elmondta, "komoly és férfias" tárgyalások várnak Magyarországra.