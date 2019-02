Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megszűnés helyett másra készül a Jobbik

Megszűnés helyett önálló listát tervez állítani a Jobbik a májusi európai parlamenti (EP-) választásra. A hivatalos döntést Gyöngyösi Márton jelentette be a párt kétnapos, kihelyezett frakcióülése alkalmából - írta az Index az alfahir.hu hírére hivatkozva.

Az ÁSZ 270 milliós büntetése kapcsán korábban felmerült, hogy a párt rendkívüli kongresszusán a Jobbik fennmaradásáról is tárgyalnak majd, ezzel szemben Gyöngyösi most azt ígérte, mindent meg fognak tenni a Jobbik megmaradásáért, hogy továbbra is eleget tegyenek a választói felhatalmazásuknak - derül ki a cikkből.

Részletfizetést kérnek az ÁSZ-tól, a határozatot pedig megtámadják a strasbourgi emberi jogi és a brüsszeli bíróságon is.