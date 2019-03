Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megtelnek a szállodák a hosszú hétvégén

A várakozások szerint a jövő heti, első tavaszi hosszú hétvégén országszerte telt házzal üzemelnek a hotelek - közölte a szállodaszövetség a Magyar Nemzettel, a cikket az MTI szemlézte.

Főként a magyaroktól érkeznek a szobafoglalások, és a március 15-i ünnep miatt már csütörtökön, illetve pénteken megindulnak a családok a vidéki turisztikai régiókba - mondta Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke. Megjegyezte, hogy a legtöbben még mindig a wellness-szállodákba választanak két-három éjszakás pihenési lehetőségeket, de többen keresik az aktív kikapcsolódást jelentő szabadidős szolgáltatásokat is, a komplex élményeket, illetve a tavaszi időjárásnak köszönhetően a túrázás, kerékpározás, sportolás lehetőségeit is egy-egy vidéki szálláshely vonzáskörzetében. Emellett egyre több szálláshelyen kifejezetten a nemzeti ünnephez kapcsolódnak a programok: huszárjátékokat, kokárdakészítést, szórakoztató családi programokat is tartanak.

Tavaly a késő őszi időszakban a belföldi úti célok közül Eger, Miskolctapolca, Siófok, Hajdúszoboszló és Gyula szállásadóinál volt dömping a hosszú hétvégéken, illetve sokan választották Szegedet, Zalakarost, Pécset és Hévízt is a belföldi utazásuk helyszínéül; idén tavasszal várhatóan hasonló tendenciát mérnek.

A március 15-i ünnepi események bizonyára sok magyart vonzanak a fővárosba is - mondta a szállodaszövetség elnöke. Rengeteg külföldire is számítanak a tipikusan tavaszi városlátogatások időszakában, így március idusán is, az élénk érdeklődést jól mutatják az előfoglalási adatok. Az őszi városlátogatási szezonban Angliából, az Egyesült Államokból, Németországból, Spanyolországból, Izraelből, Kínából és Oroszországból érkezett a legtöbb külföldi turista. A várakozások szerint idén tovább élénkül a beutazóforgalom, egyre több külföldi keresi fel a fővárost.