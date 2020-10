Megtiltotta a polgármester, hogy szegényeknek építsenek otthont

Soroksáron Bese Ferenc polgármester úgy akadályozta meg hajléktalanokat segítő civilek otthonépítési akcióját, hogy már a helyi főépítész is engedélyt adott a munkálatokra. Indoklása szerint a helyieknek elege van a hajléktalanokból.

Az Utcáról a Lakásba Egyesület segített annak a Svébis Editnek, aki intézetben nőtt fel, majd nehezen megszerzett munkájából úgy bocsátották el, hogy közben kiderült, trombózisos. Az utcára került nőt élettársa elhagyta, a hontalan létben pedig elveszítette egyik lábát. A civilszervezet saját telkén állított fel egy mobilházat, amelynek a felújításában is segített, sőt máig ruhával és étellel támogatja Editet és új párját. Mindezt havi 25000 forintért - kezdi beszámolóját az Euronews a Soroksáron kialakult helyzetről.

A program sikere miatt ugyanis az ULE azt tervezte, hogy épít még egy mobilházat, ehhez megvásároltak egy másik telket is, a kivitelezésre pedig engedélyt adott a helyi főépítész is. Ekkor jött a független, a legutóbbi önkormányzati választáson a Fidesz-KDNP támogatásával polgármesternek megválasztott Bese Ferenc, aki viszont az utolsó pillanatban leállíttatta a munkát. Építési tilalmat rendelt el a közgyűléssel együtt a környéken, szerinte ugyanis "a helyieknek elegük van a hajléktalanokból", bár a program lényege épp az lenne, hogy az érintettek ne legyenek hajléktalanok.

"A városháza azóta egyetlen üzenetre sem válaszol, sőt a ULE alapítóját rendészekkel tessékelte ki a képviselők üléséről. Márpedig jelenleg több száz adományozónak összesen 15 millió forintja áll egy üres külvárosi földdarabban. Arról nem is beszélve, hogy az egyesület már százezreket költött a villanypózna, a talapzat és a csatorna kiépítése. Most ezeket is drága pénzért szállíthatják el, hacsak a képviselőtestület addig meg nem gondolja magát" - számolt be a hírcsatorna.

Magyarországon 3 millió magyar él lakhatási szegénységben, amely nem azonos a hajléktalansággal. A fogalom azt jelenti, hogy bár valaki rendelkezik keresettel, vagy bevétellel, de a megemelkedett bérleti díjak és a törlesztőrészletek miatt nem tudja megoldani, hogy fedél legyen a feje felett.