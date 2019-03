Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megtudtuk, hol lehet majd igényelni Orbán ingyenhitelét

Az OTP-ben, az Ersténél és az MKB-ban már biztosan ott lesz július 1-jén a babaváró támogatás. Több bank még vizsgálja a kérdést.

Július 1-jétől lehet igényelni a bankokban az "asszonyhitelnek" is nevezett úgynevezett babaváró támogatást. A 18-40 éves nők számára elérhető, maximum 10 millió forint összegű, gyerekvállalás mellett kamatmentes kölcsönt már biztosan forgalmazni fogja két bank az első naptól kezdve. A Napi.hu megkeresésére ugyanis az OTP Bank és az MKB Bank is azt válaszolta, már július 1-től nyújtani fogják a hitelt. Az Erste Bank szintén azt tervezi, hogy a babaváró hitellel is bővíteni a termékpalettáját, a részletek kisdolgozása még folyamatban van.

Több bank tanulmányozza

A forgalmazói kör persze bővülhet. A K&H és a Raiffeisen azt nyilatkozták lapunknak, tanulmányozzák a hitel feltételeit és részleteit. A Budapest Banknál azon dolgoznak, hogy a részletek ismeretében a támogatást minél hamarabb elérhetővé tegyék az érdeklődők számára. A kölcsönt a családok legfeljebb 20 éves futamidőre vehetik fel az állam készfizető kezessége mellett. Ez utóbbi nagyban csökkenti a bankok kockázatát, könnyebb lesz pozitívan elbírálni a hitelkérelmeket.

A babaváró támogatást felvevő családok akkor kaphatják meg kamatmentesen a hitelt, ha öt éven belül gyerekük születik. Ha nem jön a baba, akkor alapesetben kamatot kell fizetni a hitelre. Lehet persze mentességet kérni, ha például megváltozott a szülő munkaképessége, vagy egészségügyi probléma miatt nem tudtak gyereket vállalni. Ha mégis büntetőkamatot kell fizetni, akkor annak a mértéke az ötéves magyar állampapírhoz kötött referenciakamat 130 százaléka plusz 5 százalékpont, ez a jelenlegi aukció hozamok alapján 8 százalék körül lenne az első öt évben.

Személyi hitel helyett

Ilyen kondíciók mellett a személyi hitelnek is komoly konkurenciája lehet a babaváró támogatás akár olyan házaspárok számára is, akik nem akarnak gyereket. Akik gyereket vállalnak, azok az első baba megszületése után három évre felfüggeszthetik a törlesztést. A második gyerek után nem csak a törlesztést lehet újabb három évre szüneteltetni, de a tőketartozás 30 százalékát is elengedik. A harmadik gyerek után pedig a teljes hitelt lenullázzák.

A babaváró támogatást csak három és fél éven át, 2022. december 31-ig lehet igényelni. A személyi hitelekkel szemben hátránya lehet a kölcsönnek, hogy sokkal több papírt kell benyújtani, és az ügyintézés is lassabb lehet. A bankok számára az lehet a hátrány, hogy a kamatmarzs alacsonyabb, mint a többi személyi hitelnél, az állam ugyanis az ötéves állampapírok aukciós átlaghozamának 130 százalékát plusz 2 százalékpontot fizet ki a hitelintézeteknek kamattámogatásként.

Sokat fizet az állam

Ez nagyjából 5 százalékos ügyleti kamatot és kamattámogatást jelent, vagyis egy 10 milliós hitel után az első évben körülbelül félmillió forintos állami támogatást kapnak az ügyfelek, illetve ennyi kerül a bankokhoz. Egy normál személyi hitel kamata magasabb, de a bankoknak így is megérheti a babaváró támogatást nyújtani, hiszen az elbírálás után az állami garancia miatt csökken a kockázat, így valószínűleg nagyobb összeget tudnak majd kihelyezni.