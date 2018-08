Megváltozik az időjárás - veszélyjelzés érkezett

A Kárpát-medencétől nyugatra egy magassági teknő helyezkedik el. Ennek előoldalán kissé melegebb, labilis légállapotú léghullámok érkeznek térségünk fölé. Pénteken helyenként, a hétvégén többfelé várható zápor, zivatar. Az OMSZ az ország jelentős részére veszélyjelzést adott ki az esőzések miatt a hétvégére.

Pénteken a sok napsütés mellett gomolyfelhő-képződés várható, helyenként zápor, zivatar kialakulhat. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet délután 26 és 32, késő este 19 és 24 fok között várható. Napközben az Északi-középhegység térségében, a Dunántúlon kisebb területen, illetve délkeleten helyenként alakulhat ki zivatar, amelyet elsősorban viharos (60-70 km/h) széllökések kísérhetnek. A késő esti 19, 24 fokról hajnalra általában 12, 18 fokig csökken a hőmérséklet.

Szombaton Dunántúlon a fátyolfelhőzet és erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett csak rövid napos időszakok lehetnek, másutt gomolyfelhős, napos idő valószínű. Kezdetben a Dunántúlon, késő délutántól a Duna-Tisza közén is többfelé, másutt helyenként alakul ki zápor, zivatar, főként a Dunántúlon felhőszakadás, jégeső is várható. Néhol megélénkül a szél, a zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 18 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Nyugat-Dunántúlon 21 és 25, másutt 26 és 33 fok között alakul.

Elsősorban a Dunántúlon, késő délutántól pedig a középső országrészben is több helyen alakulhat ki (heves) zivatar, de egy-egy helyen másutt sem zárható ki villámtevékenység. A zivatarokat viharos (>60-70, főként a Dunántúlon akár >80-90 km/h) széllökések és jégeső (néhol esetleg >2 cm átmérő) kísérheti. Környezetükben felhőszakadás is előfordulhat, amely miatt rövid idő alatt >20-25 mm csapadék is leeshet, de a Nyugat-Dunántúlon éjfélig lokálisan >30-40 mm is összegyűlhet. A keleti megyéket leszámítva minden országrészre elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adtak ki az esőzések miatt, míg a dunántúli megyékre nézve már másodfokú veszélyjelzés van érvényben.

Vasárnap a Dunától keletre kevesebb, másutt több gomolyfelhő valószínű, a Nyugat-Dunántúl akár tartósan felhős is lehet. Keleten helyenként, nyugaton több helyen számíthatunk záporra, zivatarra. A keleti, délkeleti szél megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 20 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 27 és 34, a Nyugat-Dunántúlon 22 és 26 fok között alakul.

Az OMSZ a Dunántúl teljes területére elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adott ki heves zivatar és felhőszakadás miatt.

A fotó forrása: Napi.hu/Szabó Dániel.