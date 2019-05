Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megváltoztatnák a nyugdíjrendszert: ez a javaslat

A Demokratikus Koalíció csütörtökön együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá az Országos Nyugdíjas Parlament Egyesülettel, amely szerint együtt követelik, hogy vezessék vissza a sokak nyugdíjának emelését eredményező vegyes indexálást.

Újra bevezetnék a vegyes indexálást a nyugdíjemelés kiszámításakor - mondta el Dobrev Klára a párt EP-listavezetője, csütörtökön. Azzal magyarázta ezt, hogy a baloldali kormányok is ezt a rendszert alkalmazták, vagyis amikor magasabbak voltak a bérek, akkor nőttek a nyugdíjak is, de amikor az országnak gazdasági problémái voltak, például a válság idején, akkor a nyugdíjak értéke is csökkent. "Az Orbán-kormány által használt rendszer azonban arra ítélte a nyugdíjasokat, hogy stagnáló, inkább romló életszínvonalon éljenek" - tette hozzá az MTI szerint.

A megállapodás többi eleméről elmondta, az Európai Parlamentben is azon dolgoznak majd, hogy a nyugdíjasok képviselői eljussanak a döntéshozókhoz. Az egyezményben emellett szerepel az európai uniós minimálnyugdíj bevezetése és az uniós államok nyugdíjszámítási és nyugdíjszabályozási rendszereinek harmonizációja.

Az államnak ezek mellett fokozott szerepet kell vállalnia az idősek ellátásában, például az idősotthonokban, a szociális ellátórendszerben és a házigondozási rendszerben - mondta az EP-listavezető.

Karácsony Mihály, a szervezet elnöke is a vegyes indexálás mellett foglalt állást. Arra is kitért, hogy a nyugdíjasok és a döntéshozók közötti kapcsolatot intézményesíteni kell.

A más témában feltett kérdésekre a DK szóvivője válaszolt. Rónai Sándort kérdezték arról a sajtóhírről, amelyik szerint Stummer János, a Jobbik alelnöke egy kampánybeszédében gazembereknek és disznóknak nevezte a kormánypártok tagjait és vezetőit. A szóvivő hangsúlyozta, elutasítják azokat a kijelentéseket, amelyek választópolgárokat vagy politikusokat az emberi mivoltukban sértenek meg. Ugyanez a viselkedés a kormányoldal részéről is elvárható - tette hozzá. Egyúttal azonban azt is kijelentette, a DK nem tud pozitívan nyilatkozni Orbán Viktor miniszterelnökről és a kormányáról, mert "ő egy olyan gazember, aki már kilencedik éve folyamatosan a magyar emberekre tör és őket meglopja, (.) a saját családját, rokonait, barátait teszi gazdaggá".

Kérdezték a Závecz Research felméréséről, amelyik szerint az EP-választáson az MSZP támogatottsága 12 százalékos, a DK pedig már 11. Rónai Sándor azt felelte, hogy támogatottságuk valóban történelmi csúcson van, de továbbra is a Fideszt akarják kisebbségbe szorítani.

Nekiszegezték azt a kérdést, hogy az MSZP majálisán a szocialisták több aktivistája is kártékonynak nevezte a DK-t. A szóvivő azt válaszolta, hogy jelenleg a DK legeurópaibb párt Magyarországon és hasznos tagja mind a hazai, mind az európai politikának.