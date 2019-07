Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megvan a következő nagy országos zuhé időpontja

A következő napokban bár csökken a csapadék, de így se számíthatunk országszerte száraz időre, pénteken pedig egy hidegfront érkezhet, újabb jelentős mennyiségű esővel - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

Kedd estig tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, amelyből elszórtan alakul ki zápor, zivatar helyenként felhőszakadással kísérve. Éjszaka a legtöbb helyen megszűnik a csapadék, és ezzel együtt a felhőzet is csökken. Kedden a Dunántúlon és középen kevesebb, északkeleten pedig több gomolyfelhő képződik, és nagyobb számban ott fordulhat elő zápor, zivatar - olvasható az OMSZ előrejelzésében.

Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül, kedden az Alpokalján megerősödik, zivatar környékén pedig viharos széllökés is lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 28 és 33 fok között valószínű.

Szerdán a sok napsütés mellett gomolyfelhők is lesznek az égen, sőt az Alföldön délutánra átmenetileg összefüggőbb felhőtakaró is kialakulhat. Keleten nagy eséllyel, a Dunántúlon kisebb valószínűséggel alakulhat ki zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás. Az északnyugati szél olykor megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16, 21, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26, 32 fok között alakul.

Csütörtökön a több órás napsütés mellett időszakosan erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés. Éjszaka is előfordulhat csapadék, de délután van nagyobb esély zápor, zivatar kialakulására. Az északnyugati szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15, 22, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26, 31 fok között alakul.

Pénteken erősen megnövekszik a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar. Kiadós, akár országos csapadékra is lehet számítani. Az északi, északnyugati szél a Dunántúlon megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15, 21, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23, 30 fok között alakul.