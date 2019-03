Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megvan az MSZP-P közös választási listája

A MSZP választmánya jóváhagyta a szocialisták és a Párbeszéd közös európai parlamenti (EP-) választási listáját: a negyedik helyen szerepel a Párbeszéd első képviselőjelöltje, Jávor Benedek - közölte az MTI.

Tóth Bertalan, az MSZP elnöke, EP-listavezető bejelentette azt is, hogy mivel az Európai Néppárt által létrehozott "bölcsek tanácsa" nem csupán a Fideszt, hanem Magyarországot is vizsgálni fogja, az MSZP-Párbeszéd is létrehoz egy "bölcsek tanácsát", amely találkozót kezdeményez a néppárti testülettel. Elfogadta a felkérést és részt vesz a testület munkájában Balázs Péter volt uniós biztos, Donáth László lelkész, volt MSZP-s országgyűlési képviselő és Bárándy Péter volt igazságügyi miniszter.

Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke úgy értékelt, a Párbeszéd a közös listán "befutásra jó esélyt" jelentő helyet kapott, amely Tóth Bertalan listavezető visszalépése miatt politikai értelemben a harmadik, közjogi értelemben a negyedik helyet jelenti.

Az eddigi közvélemény-kutatások alapján az MSZP 2-3 mandátumra számíthat csak, miközben a Fidesz-KDNP akár 14-et is megszerezhet.