Megvan Nyíregyháza költségvetése is

Több mint két óráig tartó vita után elfogadta a város idei, több mint 61 milliárd forint főösszegű költségvetését a nyíregyházi közgyűlés csütörtökön, írja az MTI.

Az önkormányzati testület 13 igen és 9 nem szavazattal fogadta el a költségvetésről szóló rendelettervezetet. A szokatlanul hosszú, számos vitával tarkított napirendi pontra vonatkozóan az ellenzéki képviselők tizenöt módosító indítványt nyújtottak be, de ezeket minden esetben leszavazta a Fidesz-KDNP-s többség.

A büdzsé idei főösszege elmarad a 2019-re elfogadott 73,3 milliárd forinttól, a csökkenés oka, hogy befejeződtek vagy idén befejeződnek az uniós projektek - olvasható a dokumentumban. Az önkormányzat mindössze öt EU-s és két hazai forrásból megvalósuló projekt esetében számol idei kifizetéssel. Emellett nagy feladatot jelent a város számára, hogy a még futó projektekre 11 milliárd forint összegű kifizetést kell teljesíteni, és a Modern városok program (MVP) feladatai is további 11,2 milliárdos kifizetést jelentenek.

A kiadások fedezetének egy része rendelkezésre áll, az előző években leutalt és fel nem használt pályázati források összegét, több mint 12,4 milliárd forintot költségvetési maradványként építették be a büdzsébe - összegez az előterjesztés.

Adóbevételből idén 13,2 milliárd forintot terveztek be Nyíregyháza költségvetésébe, azonban - az önkormányzattól elvárt bevétel elmaradása miatt - a korábbinál kevesebb állami támogatáson túl a városnak mintegy 170 millió forint szolidaritási hozzájárulást is be kell fizetnie a központi költségvetésbe. Ennek ellenére az önkormányzat az iparűzési adónál 2020-ban mintegy 1,3 milliárd forintos többletbevétellel számolhat, de kulturális köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak ellátására is többet fordíthat.

A költségvetés idei kiadásai több mint 21 milliárd forinttal haladják meg a várható bevételeket. A hiány összegéből 13,2 milliárd forintot az előző évi költségvetési maradványból, 8,5 milliárd forintot a belföldi értékpapírok értékesítésének bevételéből finanszíroz az önkormányzat - áll az elfogadott előterjesztésben.