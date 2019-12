Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megvonnák a nyugdíjakat 70 év fölött - újabb álhír terjed a weben

Több kamuhírrel dolgozó oldalra is felkerült és nagyban terjed az az írás, amely Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szájába a következőket adja: "70 év felett eltörölném a nyugdíjakat, mert nincs szükség rá. A felhalmozott vagyonukból vígan elélnek a hazai nyugdíjasok" - írja a hvg.hu. Gulyás már megtette a feljelentést.

A különféle változatokban terjedő, de lényegét nézve ugyanarról szóló cikk azt állítja, hogy a 70. életévüket betöltött nyugdíjasok a legtehetősebb magyarok, "mert 70 év alatt 50-150 millió forintnyi vagyont halmoztak fel". Így pedig nincs szükségük nyugdíjra. Gulyás Gergely biztosan nem mondott olyat, hogy a nyugdíj felesleges juttatás, olyat pedig pláne nem, hogy arról az időseknek le kell mondaniuk, mert az állam ezt kéri tőlük - figyelmeztet a portál.

A kamuhír amúgy valószínűleg megtette hatását, legalábbis ennek tudható be, hogy ugyanebben a témában egy másik írás is terjedni kezdett, de ebben már Deutsch Tamás fideszes EP-képviselő szavai olvashatók. A kamuhír előállítói ezzel próbálják megerősíteni saját hazugságukat, hogy úgy tűnjön, Gulyás "ötletének" már támogatói is vannak.

Mindkét kamuhír olyan oldalakon terjed, melyek hemzsegnek a reklámoktól.

Gulyás múlt hónapban már büntető feljelentést tett a Legfőbb Ügyészségen és a Pesti Központi Kerületi Bíróságon ismeretlen tettes ellen rágalmazás miatt. A közlemény szerint a hirzona24.com, az otpercpiheno.blogspot.com és a blikkruzs.me álhírportálokon megjelent cikkek olyan, a miniszternek tulajdonított mondatokat tartalmaznak, amelyek a minisztertől soha nem hangzottak el - emlékeztet a 24.hu.