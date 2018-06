Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Mekkora fizetésre vágynak az orvosok? Kiderült

A magyar orvosok többsége a fizetős szektorban vállalt munkája mellett is megtartja helyét az állami intézményben. Jellemzően a biztonságérzet miatt, illetve azért is maradnak még a közfinanszírozott szektorban, mert bizonyos a szakterületeket csak ott gyakorolhatnak - számolt be kutatása alapján Rékassy Balázs egészségügyi-szakközgazdász egy konferencián a Népszava tudósítása szerint.

A doktorok kilenc százaléka viszont már nem dolgozik egyáltalán a közszférában. A magánellátást a kevesebb beteg, a jobb gyógyítási körülmények és a magasabb jövedelem teszi számukra vonzóvá.

Míg a közszférában egyetlen óra alatt alatt több mint három beteget kell ellátnia, és ezért az intézmény 7200 forintot kap, addig a magánrendelőben ezidő alatt két páciens negyvenezer forint bevételt hoz a tulajdonosnak - írta a napilap.

A magánellátás miközben bizonyos feladatokat átvesz a közfinanszírozott egészségügytől, és csökkenti annak leterheltségét, keresletet is generál és torzító hatású a hozzáférési esélyegyenlőség szempontjából - mondta Rékassy Balázs, aki szerint a politika egyelőre csak tűri a magán- és a közellátás szabályozatlanságából fakkadó "zavaros viszonyokat", miközben az mind több feszültséget okoz az ellátórendszerben.

Órási az elvándorlás a privátellátás felé, a szektor fejlődésének egyik akadálya éppen a szakemberhiány. Emiatt egyre jobban nőnek az orvosbérek és ennek költségét is a betegeknek kell megfizetniük.

A szektor egyelőre politikai döntésre vár, hogy a kiegészítő magánbiztosítások szabad utat kapjanak. A felmérés adatai szerint nettó 1,2 millió forintnyi jövedelemre vágynak a magyarországi orvosok.

Fotó forrása: Shutterstock.

