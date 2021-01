Mekkora fizetést kapnak a bolti eladók? Hol adják a legtöbbet? Látványos ábrán a legújabb helyzet

A piacokon dolgozók kapják a legalacsonyabb fizetést, a lista másik végén vannak a drogériák és autószalonok. fizetési körkép a kiskereskedelemből.

A drogériák fizették a legtöbbet az eladóknak tavaly októberben, az érintettek átlagosan 334 ezer forintot kaptak - derül ki a blokkk.com kiskereskedelmi szakportál összeállításából.

2020 októberében a boltos világban az eladók havi bruttó átlagkeresete 274 ezer forint volt, 24 ezer forinttal több, mint a korábbi esztendő éves átlaga. Az áprilisi mélypontokat, ahol az iparcikkes boltzár miatt faragni kellett a javadalmazásokból, visszatornázták a boltosok. A legrosszabbul az élelmiszer- és ruhapiaci dolgozók kerestek, ők tavaly októberben az egy évvel korábbi átlagot sem érték el.

A 2019-es átlaghoz képest 30-40 ezer forinttal többet lehetett keresni a pult mögött a drogériákban, autószalonban, híradástechnikai áruházban, és a webáruházban is. Ezek azok az áruterületek, melyek a járványban is jobban futottak, de a ruházati boltok eladói is hasonló béremelést kaptak. A könyvesboltokban ugyanakkor nem mocorogtak a korábbi évhez képest a keresetek.

A boltos átlag 22 ezer forinttal elmaradt a nemzetgazdaság szintjétől - ami 296 ezer forint volt a fizikai dolgozók körében októberben -, ennél jobban csak a drogériák és az autószalonok fizettek, 300 ezer forint felett.