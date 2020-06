Meleg, párás, csapadékos időszak elé nézünk

Időjárásunk egész héten alig változik majd, azaz meleg, párás, záporos, zivataros napok következnek - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

Az előttünk álló időszakban minden nap számíthatunk - ha nem is mindenhol - heves záporok, zivatarok kialakulására. Összességében a héten akár 20-40 mm csapadékösszeg is összejöhet területi átlagban, bár a záporos jelleg miatt nagy területi különbségek is kialakulhatnak. A hét vége felé csökken majd a csapadékhajlam.

A talaj nedvességtartalma jelentősen növekedhet, ami igen fontos a jelenlegi helyzetben. A csapadékosabb idővel a levegő páratartalma is megnövekszik, ami számos növényi kórokozó számára jelent kedvező feltételeket.

A szél csak zivatarok környezetében erősödik meg vagy fokozódik viharossá, máshol legfeljebb élénk széllökések lesznek jellemzőek.

Meleg marad az idő, a minimum hőmérsékletek 15 fok körül, a maximumok pedig 25 fok körül alakulnak, a hét végén pedig már inkább a 25-30 fokos értékek lesznek a jellemzőek - írják a meteorológusok.