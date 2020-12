Melyik a legjobb folyékony mosószer? - Mutatjuk a legújabb teszt eredményét

A Tudatos Vásárlók Egyesülete a szupermarketek és drogériák legnépszerűbb folyékony mosószereit teszteltette laboratóriumban. Néztek hatékonyságot, egészségi és környezeti kockázatokat is. Két terméknek is sikerült 100 százalékot teljesítenie.

A Tudatos Vásárlók Egyesülete azután, hogy a mosóporokat tesztelték, most 25 folyékony mosószert és mosógélt vetettek alá alapos vizsgálatnak.

A mosás hatékonyságát laboratóriumban, akkreditált módszerrel vizsgálták. Minden terméket ugyanannak a tesztnek vetették alá, ugyanazzal a mosógéppel, ugyanazzal a programmal 40 fokon mosták őket, a gyártó által javasolt adagolást követve. A tesztmosáshoz mesterségesen szennyezett textilcsíkot használtak, amelyen 6 különböző folton vizsgálták a mosás hatását. Ezek a foltok a háztartásban előforduló különböző szennyeződéseket képviselik, mint például a kakaó, cékla, vörösbor, sár, fű és olajos foltok.

Teszteléskor a mosási hatékonyság mellett az egészségi és környezeti hatást is vizsgálták - derül ki a TVE közleményéből. Megmérték a folyékony mosószerek foszfortartalmát, hiszen minél kevesebb foszfort tartalmaz egy háztartási vegyszer, annál kisebb terhelést jelent a környezetnek. A termékek biztonsági adatlapja és a termékcímke alapján az értékeléskor figyelembe vették az egészségi kockázatokat is, valamint azt, hogy a termék rendelkezik-e minősített, jogszabály alapú ökocímkével.

A mosógélek csomagolóanyaga sem elhanyagolható tényező környezetvédelmi szempontból, így ez is megtalálható a teszteredmények mellett a táblázatban. Csomagolásukat tekintve egyébként a legtöbb folyékony mosószert műanyag flakonban vásárolhatjuk meg, de szerencsére egyre többször találkozhatunk újrahasznosított változatokkal és takarékosabb utántöltőkkel is - írja a TVE a közleményében. (A tesztelés módjáról itt lehet olvasni.)

Óriási különbség árban

Az árakat a könnyebb összehasonlíthatóság érdekében 1 liter mosószerre vetített egységárban tüntették fel. A tesztelt termékek literenkénti átlagára 2000 forint volt, ám a mezőnyben nagy a szórás. A legolcsóbb termék ára mindössze 500 forint/liter, míg a legdrágábbé csaknem 13 ezer.

A tesztelt termékek között megtaláljuk a szupermarketek és drogériák sajátmárkás termékeit, a legtöbb helyen kapható, legismertebb márkákat és a környezetbarát összetételű, alternatív folyékony mosószereket is.



Forrás: TVE / Origin of solings according to P&G EMPA testmaterials, IEV 60456 Workshop

Két termék is 100 százalékos

A TVE szerint két terméknek is sikerült 100 százalékot elérni a tesztben: a Seventh Generation és a Denkmit nature folyékony mosószerei osztoznak az első helyen. Mindkettő rendelkezik EU Ecolabel környezetbarát minősítéssel és minden kategóriában kiemelkedően szerepeltek. Az előzőt 100 százalékban újrahasznosított műanyag flakonban vásárolhatjuk meg, míg az utóbbit az 1,1 literes flakonhoz képest 64 százalékkal kevesebb műanyagot tartalmazó utántöltő zacskóban. A dm sajátmárkás terméke alacsony árával emelkedik ki az élmezőnyből - írja a TVE.

A második helyen is holtverseny alakult ki, az egyik egy magyar termék, a Zöldlomb ökomosószer, ami ökocímkével nem rendelkezik, de az átlagnál enyhébb környezeti és egészségi hatású összetevőkből áll, a mért foszfortartalma minimális. A másik pedig az Ecover Zero, ami szintén csak a nevében öko, de hiteles címkéje nincs. Viszont kicsi a foszfortartalma, 50 százalékban újrahasznosított a flakonja és jó a foltkiszedő teljesítménye.

A harmadik helyen egy újabb EU Ecolabel címkével rendelkező termék végzett, a Frosch color mosószere.

Forrás: TVE

A középmezőnyben vagy a foszfortartalom nagy, vagy a hatékonyság kicsi

A középmezőnyben is találunk ökocímkés terméket, a Green Emotion levendulaolajos öko mosógélt, melyet gazdaságos utántöltő csomagolásban vásárolható meg a nagyobb drogériákban is. Emellett pedig több alacsony foszfortartalmú, környezetbarátként árult - bár hiteles címkével nem rendelkező - termék is szerepel a 80-60 százalékos tartományban. (A vizsgált mosógélek teszteredményeit itt nézheti meg.)

A mezőny két legdrágább terméke is itt végzett, amelyeket MLM rendszerből lehet megvásárolni. Ahogy az egyesület korábban közölt mosóporok tesztje is megmutatta, a nagy foszfortartalmú szerek itt is legfeljebb a középmezőnyben kaphattak helyet, ilyenek a gyakorlatilag mindenhol megvásárolható márkák termékei (Tomi, Biopon, Persil, Ariel, Surf), illetve a nagyobb drogériák sajátmárkás termékei is (Denkmit, domol). A jó hír viszont, hogy az EU által meghatározott 0,5 g foszfor/adag felső határértéknél nagyobb foszformennyiséget szerencsére egyik mosószerben sem talált a TVE.

Mosogatószer és mosópor tesztünk után mosógél tesztünk eredménye is azt mutatja, hogy az öko-választás nem jár lemondással vagy elfogadhatatlan kompromisszummal. Használhatunk ökocímkés mosószert - port és gélt egyaránt - úgy is, hogy nem marad koszos a ruha, és nem kell horribilis összeget ott hagynunk a boltban

- mutat rá Gulyás Emese, a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársa.

Miért érdemes az EU Ecolabelre hagyatkozni?

Az EU-s szabályozással működő EU Ecolabel minősített ökocímkéje jelentősen leegyszerűsítheti a tájékozódást a vásárlás során. Ez az egyik leggyakrabban előforduló, jogszabályon alapuló ökocímke, amivel a hazai boltokban találkozhatunk. "Az uniós ökocímke komoy biztosíték arra, hogy a termékek életútja során kevesebb hulladék, kevesebb szennyezés képződik a piac többi hasonló termékével összehasonlítva" - magyarázza Gulyás Emese.

A címke minimalizálja a veszélyes anyagok felhasználását, amelyek károsíthatják az állat- és növényvilágot. A jogszabályban rögzített követelményeket független szakértők folyamatosan ellenőrzik, a védjegyezésért nem az ipar felel. Az EU-s ökocímkét tehát olyan szerek kaphatják meg, amelyek az adott termékkategóriában kevésbé környezetterhelők a teljes életciklusuk során.