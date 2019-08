Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Melyik a legjobb hűtőszekrény? - Íme a nagyszabású teszt végeredménye

Több mint 60 fagyasztóval kombinált hűtőgépet vizsgáltak meg a fogyasztóvédők. Kiderül, hogy elég 150 ezer forintot adni egy jó hűtőért, a 300 ezerbe vagy félmillióba kerülő társai nem jobbak.

A szagelszívók után a konyhák talán még fontosabb szereplői, a hűtőszekrények kerültek sorra: hatvan fagyasztóval kombinált, 150-250 literes hűtőgép szerepelt a Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE) közreműködésével elvégzett nagyszabású nemzetközi teszten (fizetős tartalom).

Százezres különbség

Laboratóriumban vizsgálták, hogy a készülékek milyen gyorsan hűtik és fagyasztják az ételt, mennyire tartják stabilan a belső hőmérsékletet, ha a konyha túlmelegszik. Megnézték továbbá, hogy áramszünet esetén mennyi ideig marad fagyott az étel és azt is, mennyire hangosak és mekkora a készülékek energiafogyasztása.

A leggyakoribb, 150-250 literes méretkategóriában közel két tucat kombinált hűtő szerepel kiemelkedően, mivel 75-91 százalékos eredményt értek el. A legjobbak között van Bosch, Gorenje, LG, Liebherr, Miele és Whirpool készülék is - derül ki a Tudatos Vásárlók Egyesületének összesítéséből. A tesztgyőztes 91 százalékot ért el és 303 ezer forintba kerül. Ugyanakkor ennél jóval olcsóbban 130-200 ezer forintért kaphatóak hasonlóan jó eredményt produkáló, 81-89 százalékos eredményt elérő hűtőszekrények. A 150-250 literes kombinált hűtők között a lista végén - 33-44 százalékos eredménnyel az olcsóbb, 100 ezer forint körüli készülékek végeztek. Ezek viszonylag lassabban hűtik, fagyasztják le az ételt, és igazi energiafalók, de ezek között is volt 300 ezer forintos készüléket is.

Miért kell fizetni a teszteredményekért? A Napi.hu szerkesztőségi blogja, a Buksza nem kap pénzt, jutalékot vagy egyéb juttatást a teszt készítőitől. A Tudatos Vásárlók Egyesülete honlapján elérhető tesztért, tesztekért - amelyekbe beletartozik a konkrét termékek eredménye - pedig azért kell fizetni, mert a teszt megrendelőjének és jogtulajdonosának, az International Consumer Research and Testing Ltd.-nek ez az előírása. A gyártóktól független nemzetközi ICRT hálózata világszerte fizetős tesztekkel segít a vásárlóknak: egységesen kidolgozott módszertan és szempontrendszer alapján készíti a teszteket akkreditált laboratóriumokban. Egy-egy termékteszt nemzetközi szinten zajlik, amelyeket a Tudatos Vásárlók Egyesülete tesz magyarul is elérhetővé és az adott termékek magyarországi árát is publikálja, ha azok megtalálhatóak a piacon. A mostani és a korábbi hűtőgéptesztek eredményei (21 márka, 221 hűtőgép) A Napi.hu szerkesztőségi blogja, a Buksza nem kap pénzt, jutalékot vagy egyéb juttatást a teszt készítőitől. A Tudatos Vásárlók Egyesülete honlapján elérhető tesztért, tesztekért - amelyekbe beletartozik a konkrét termékek eredménye - pedig azért kell fizetni, mert a teszt megrendelőjének és jogtulajdonosának, az International Consumer Research and Testing Ltd.-nek ez az előírása. A gyártóktól független nemzetközi ICRT hálózata világszerte fizetős tesztekkel segít a vásárlóknak: egységesen kidolgozott módszertan és szempontrendszer alapján készíti a teszteket akkreditált laboratóriumokban. Egy-egy termékteszt nemzetközi szinten zajlik, amelyeket a Tudatos Vásárlók Egyesülete tesz magyarul is elérhetővé és az adott termékek magyarországi árát is publikálja, ha azok megtalálhatóak a piacon. A mostani és a korábbi hűtőgéptesztek eredményei (21 márka, 221 hűtőgép) eitt érhetőek el (fizetős tartalom).

Mire érdemes figyelni?

A listavezető készülékek előnye, hogy viszonylag gyorsan hűtenek, fagyasztanak és stabilan tartják a belső hőmérsékletet, akkor is, ha túlmelegszik a konyha. Szintén mellettük szól, hogy mindegyik A++ vagy A+++ kategóriába tartozik, így az energiatakarékos kategóriába tartoznak.

A hűtőgép-vásárlásnál érdemes az energiacímkére figyelni, egy A+++-os gép akár 20-25 százalékkal kevesebbet fogyaszthat, mint egy A++-os társa. A TVE szerint a döntésnél lényeges az is, hogy az egyes márkákon belül is van minőségi különbség. Hiába volt például korábban adott márkájú készülékünk, amely bevált, nem biztos, hogy egy másik, esetleg újabb típus is ugyanattól a gyártótól ugyanazt a szintet hozza majd.