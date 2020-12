Melyik a legjobb táblagép? Megjött a válasz

A táblagép kézenfekvő ajándék lehet, alkalmasak videózásra, könyvolvasásra, a drágább verziók korlátozottan munkavégzésre is. Nem mindegy azonban, hogy ki, mire használja, ez az árat is nagyban befolyásolja. A Tudatos Vásárlók Egyesülete rengeteg táblagépet tesztelt nemzetközi partnereivel.

Itt a karácsonyi vásárlási hajrá, az ajándéktervek között pedig előkelő helyen állnak az elektronikai, műszaki cikkek és a különböző kütyük. Ezek általában nagyobb beruházások és nagy örömet is okozhatnak, ám mint minden vásárlás esetén, most is érdemes alaposan felmérni a kínálatot és figyelembe venni, hogy a megajándékozott mire és hogyan fogja használni a vágyott eszközt.

Mielőtt vásárolna

A vásárlás előtti tájékozódás és információ gyűjtés sok esetben hozza azt az eredményt, hogy nem feltétlenül a legdrágább termék a legjobb. Ez már korábban kiderült a Tudatos Vásárlók Egyesületének (TVE) tesztjeiből, például a mosógépes, mosogatógépes vagy hűtőgépes tesztjeiből. A táblagépek (tablet) nemzetközi tesztjének végeredménye (fizetős tartalom, erről részletesen a keretes írásban olvashat) szerint ezeknél a készülékeknél annyiban más a helyzet, hogy a legdrágábbak - több 100 ezer forintba kerülő - táblagépek végeztek az élen, de van azért a 100 ezer forint alatti ligában is jó választás.

A teljes táblagép-kínálat és a teszteredmények átnézése előtt azonban érdemes a következőket megfontolni

mekkora legyen a képernyőméret, mert ez a használatot nagyban befolyásolja,

szintén fontos, melyik operációs rendszer "hajtja" a táblagépet.

Képernyőméretnél választható jellemzően 7 hüvelyk (18 centiméter) átmérőjű kijelző, 8 hüvelykes (20 centis) vagy még nagyobb 9-10 hüvelykes (22-25 centis). A 7 és 8 hüvelykesek a legalkalmasabbak arra, hogy mindenhova magával vigye az érintett, mint mondjuk egy okostelefont. Ezeket lehet egy kézzel tartani, kezelni, és olvasásra, filmnézésre is alkalmasak. A következő - azaz a 9-10 hüvelykes - kategóriába tartozó készülékek már inkább kétkezes használatra valók, míg a 10-nél nagyobb kijelzősök már - ugyan korlátozottan -, de akár munkavégzésre is alkalmasak lehetnek.

Az operációs rendszer választása általában már adott, hisz a felhasználók a már meglévő eszközeikkel, telefonjukkal, laptopjukkal tábort választottak maguknak, ahol otthonosan mozognak mind az eszközkezelés tekintetében, mind a használt appok között.

Az iOS az Apple operációs rendszere és csak iPad-eken használható, míg az Android a legnépszerűbb tablet operációs rendszer, ezért bármely árkategóriában elérhetők androidos készülékek. Emellett a kizárólag az Amazon márkájú táblagépeken érhető el az Android-alapú Fire OS, ám teljesen más a megjelenése. Szinte teljes mértékben az Amazon saját termékeire fekteti a hangsúlyt, de a legfontosabb alkalmazások, amelyeket a legtöbb ember használ, mint például a Facebook és a Netflix természetesen itt is megtalálható. Nálunk nem igazán elterjedt a használata és nem is egyszerű a beszerzése az Amazon Fire tableteknek. A Windows 10-nek mindazok számára ismerősnek kell lennie, akik számítógépet használtak az elmúlt években, évtizedekben.

Miért kell fizetni a teszteredményekért? A Napi.hu szerkesztőségi blogja, a Buksza évek óta publikálja a Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE) által ismertetett, nemzetközi laboratóriumban végzett teszteket. Az elmúlt időszakban több olvasó érdeklődött arról, hogy az adott cikkekből miért nem derül ki a tesztek konkrét eredménye, vagyis az, hogy pontosan melyik gép hányadik helyen végzett, melyik a legjobb, legolcsóbb stb. Ennek az az oka, hogy a tesztek megrendelőjének és jogtulajdonosának, a - Tudatos Vásárlók Egyesületével együttműködő - International Consumer Research and Testing Ltd.-nek (ICRT) ez az előírása. A gyártóktól független nemzetközi ICRT hálózata világszerte fizetős tesztekkel segít a vásárlóknak: egységesen kidolgozott módszertan és szempontrendszer alapján készíti a teszteket akkreditált laboratóriumokban. Egy-egy termékteszt nemzetközi szinten zajlik, amelyeket a Tudatos Vásárlók Egyesülete tesz magyarul is elérhetővé és az adott termékek magyarországi árát is publikálja, ha azok megtalálhatóak a piacon. A Napi.hu szerkesztőségi blogja, a Buksza pedig nem kap pénzt, jutalékot vagy egyéb juttatást a teszt publikálásáért a teszt készítőitől. Egy-egy tesztért kevesebb mint 2 ezer forintot kell fizetni, ez az összeg egy-egy termék árának töredéke, így, akik a független laboratóriumban vizsgált termékek közül szeretne a legjobbak közül választani és belefér az családi büdzséjükbe, azoknak érdemes a tesztet megvenniük, megnézniük a vásárlás előtt. A táblagépvásárláshoz jó támpontot adó teszt részletes eredményeit itt lehet megnézni (fizetős tartalom).

Mit néztek?

Amennyiben ezekre a kérdésekre megvan a válasz, akkor az árkategóriát kell belőni és megvizsgálni a teszteredményeket. A teszt során a szakértők többek között fotókat készítettek a gépek első és a hátsó kameraival, kiszámolták a felvételek felbontását, megnézték, hogy mennyire könnyen kezelhető a kamera alkalmazás, van-e vaku, és rengeteg kényelmi és használhatósági szempontot vizsgáltak. Milyen gyorsan reagál az érintőképernyő, milyen a pontossága, milyen érzés az érintés, mekkora erővel kell nyomni ahhoz, hogy reagáljon, mennyire könnyű tisztítani. Vizsgálták a képernyő minőségét, fényerejét, valamint az akkumulátor teljesítményét is.

Árak, márkák

Visszatérve az árakra. A kevesebb, mint 50 ezer forintos gépek a tesztek során - néhány kivételtől eltekintve - ritkán kapnak magas pontszámokat, de videók megtekintéséhez és könyvolvasáshoz kiválóak lehetnek, amennyiben nem zavar egy műanyagból készült táblagép lassúsága. Ebben a versenyben a Samsung, Huawei és Lenovo eszközök végeztek az élen.

Az 50 - 200 ezer forintos árkategóriában sem a leggyorsabb táblagépek vannak, de ár-érték arányban ezek a legjobbak. Itt a lista elején egyértelműen az Apple és a Samsung termékei képviseltetik magukat, bár azért labdába rúgnak a Huawei és a Lenovo táblái is. A 200 - 500 ezer forint közötti kütyük mind kivétel nélkül kiemelkedően jó minőségű eszközök. Az 500 ezer forint felettiek már laptopot tudnak helyettesíteni. Ezt az árkategóriát is lehetne tovább bontani sávokra, mert ebben a mezőnyben ismét egyértelmű az Apple és Samsung termékek túlsúlya, ám ha az Apple termékeket lényegesen magasabb áruk miatt partvonalra állítjuk, akkor ebben a kategóriában a Microsoft termékek is megjelennek már.

Ha mégsem karácsonyi ajándékról van szó, akkor akár érdemes lehet kivárni. Bár az Apple termékeit jellemzően nem szokták akciósan árulni, de érdemes tudni, hogy amikor az újabb verzió kijön, a régebbi modellek ára lejjebb megy. Az androidos és a Windows-készülékek ára a piacra dobás után pár hónappal lejjebb szokott menni, bár ez függ a gyártótól és a forgalmazótól is. Mindenesetre könnyen előfordulhatnak viszonylag nagy árbeli különbségek az üzletek között, ezért érdemes nagyon alaposan körülnézni.