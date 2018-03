Melyik fúrógép a legjobb? - itt a teszt

Egy nemzetközi teszten a 105 ezer forintba kerülő csavarozó- és fúrógép lett a győztes, de az élmezőnyben van 50 ezer forintos készülék is. A Buksza ismerteti a Tudatos Vásárlók hiánypótló tesztjét.

Az otthoni barkácskészlet egyik leggyakrabban használt tagja, a csavarozó- és fúrógép volt egy friss nemzetközi teszt főszereplője.

Az ICRT nemzetközi hálózat laboratóriumában összesen 53 különböző, a magyar piacon kapható, akkumulátoros csavarozó- és fúrógép szerepelt, köztük olyan ismert márkák termékei, mint a Bosch, a Makita, az AEG, a Metabo, a Hitachi. A teszt során többek között a terhelhetőséget, a biztonságot, a fúrási és ütvefúrási képességet, használhatóságot, a felszereltséget és akkumulátort vizsgálták - ismertette az eredményeket (fizetős tartalom) a tesztben az ICRT-vel együttműködő Tudatos Vásárlók Egyesülete a Bukszával, a Napi.hu szerkesztőségi blogjával.

A készülékek teljesítményét megnézték fa-, fém- és téglafúrás közben is, a teszt során minden készülékkel 5 lyukat fúrtak téglába, bükkfába és fémbe 6 milliméteres fúrófejjel. Azokat a készülékeket, amelyek a gyártó adatai szerint ütvefúrásra is alkalmasak, a téglánál ütvefúró funkcióban is vizsgálták. A csavarozás esetében facsavarokat erdei fenyőbe és fémbe hajtották bele. Az is nézték, hogy elkezdhető-e a csavarbehúzás lassú fordulatszámmal, a sebesség- és nyomatékszabályozás megfelelően működik-e, behúzza-e a gép a csavart fokozatosan, megállás nélkül.

Az összesített végeredmény alapján 84 százalékos teljesítménnyel az első helyen végzett készülék ára 105 ezer forint, a második helyezett 74 ezer forintba került, a harmadikért pedig 50 ezer forintot kell adni. A sor végére került készülékek ára pedig 9-38 ezer forint között szóródott.

Miért kell fizetni a teszt eredményeiért? Fontos megjegyzés: a Napi.hu szerkesztőségi blogja, a Buksza nem kap pénzt, jutalékot vagy egyéb juttatást a teszt készítőitől. A Tudatos Vásárlók Egyesülete honlapján elérhető részletes teszteredményekért (amelyekbe beletartozik a konkrét termékek eredménye) pedig azért kell fizetni, mert a teszt megrendelőjének és jogtulajdonosának, az International Consumer Research and Testing Ltd.-nek ez az előírása. A gyártóktól független nemzetközi ICRT (International Consumer Research & Testing ) hálózat világszerte fizetős tesztekkel segít a vásárlóknak. Az ICRT egységesen kidolgozott módszertan és szempontrendszer alapján készíti a teszteket akkreditált laboratóriumokban. Egy-egy termékteszt nemzetközi szinten zajlik, amelyeket a Tudatos Vásárlók Egyesülete tesz magyarul is elérhetővé és az adott termékek magyarországi árát is publikálja, ha azok megtalálhatóak a piacon.

A Tudatos Vásárlók Egyesülete egy összeállítást is készített a a fúró- és csavarozógép vásárlását tervezők számára. Érdemes a beszerzés előtt tisztázni, milyen feladatokra kell a gép, három kategóriát lehet megkülönböztetni: profi, általános és hobbi felhasználók. A boltokban ilyen leírással nem szerepelnek a termékek, de jó kiindulási pontot jelent ehhez a tokmány méretét jelző szám. Minél nagyobb a tokmány maximális mérete, annál nagyobb fúrófejet képes befogni, annál nagyobb teljesítményre képes. A profi típusoknál a maximális tokmányméret legalább 12 milliméter, az általános és hobbi felhasználóknak szánt gépeknél ugyanez az érték jellemzően 9 és 6 milliméter. A profi készülékekkel - a 12 milliméteres vagy nagyobb tokmány miatt - könnyen lehet téglába vagy akár betonba fúrni, vastagabb deszkákat is rögzíteni. Viszont ezek a készülékek jellemzően a legnehezebb és a legdrágább kategóriába esnek, ezért fontos mérlegelni vásárlás előtt, hogy valóban ki fogod-e használni az adottságait. "Ha a következő mintegy 10 évben valószínűleg csak egyszer-kétszer lesz rá szükség, nem érdemes beruháznod ilyenbe, inkább kölcsönözni érdemes egy szaküzletből" - írja a TVE.

A legtöbb embernek jó szolgálatot tesznek a maximum 9 mm körüli tokmányú modellek. Könnyen tudnak fába lyukat fúrni, és egy zacskó csavart befúrni egy töltéssel. A hobbi felhasználásra készített gépek a ház körüli kisebb felújításokhoz alkalmasak, például lapra szerelt bútorok összeszereléséhez, vagy ha ki kell cserélni egy lámpatestet, befúrni valamit gipszkartonba. Mivel kisebb motorral dolgoznak, így nem olyan erővel fúrnak, mint az előző két típus, de otthoni kisebb teendőkhöz elegendő a teljesítményük.

