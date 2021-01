Melyik oltóanyaggal érdemes beoltatni magunkat a virológus szerint?

Olyan vakcina nincs, amire azt mondaná, hogy semmiféleképpen ne oltsák be vele - jelentette ki Rusvai Miklós az ATV Start című műsorában. A virológus szerint ugyanis bármelyik vackina jobb, mint a betegség átvészelése.

Rusvai Miklós virológus az ATV Start című műsorában annak kapcsán, hogy mely vakcinával oltatná be magát elmondta: nincs olyan oltóanyag, amelyiket abszolút nem adatná be. Mint mondta, bármelyik vakcina jobb, mint a betegség átvészelése.

Nála egyébként az első helyen a Pfizer vakcinája van, a második helyen a Moderna, a harmadik helyen a kínai és végül jön az orosz vakcina áll, ám ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy ez nagyon személyre szabott preferencia. Ő ugyanis adenovírusokkal dolgozott 30 évig, így véleménye szerint a szervezetében az előbb felsorolt oltóanyagok működnének a legjobban. Ez azonban mindenkinél más - tette hozzá.

Az oltások közötti választást ugyanakkor ahhoz a szituációhoz hasonlította, mint ha neki muszáj lenne egy autóval eljutnia valahova, és azok között az autók között lenne választása, hogy melyiknek van érvényes forgalmi engedélye és melyiknek nincs. De ha ezen múlik az élete, akkor abba az autóba is biztosan beül, amelyiknek nincs forgalmi engedélye - mutatott rá a virológus.

Rusvai az engedélyeztetésekkel kapcsolatban ugyanakkor úgy vélte, azok az az oltóanyagok a legbiztonságosabbak, amelyre az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) is az engedélyét adja. Szerinte az a legjobb, legmegbízhatóbb.

Arra a kérdésre, hogy meg kellene-e adni az embereknek a választási lehetőséget a vakcinák választása terén, azt mondta: meg kellene adni a választási lehetőséget, de ezt a kérdést úgy kellene feltenni, hogy márciusban oltatja-e be magát a kínaival, vagy októberben az amerikaival.

Emellett azonban arra is rámutatott - a magyar helyzettől elvonatkoztatva -, hogy szerinte mindenhol nyomást gyakorol a politikai vezetés a hatóságokra az oltóanyagok mihamarabbi engedélyezése kapcsán, mivel a kormányokon is óriási nyomás van koronavírus miatt. Emiatt ezt is megérti, de mindezek ellenére szerinte az lenne a biztonságot adó, ha a végős szót a szakemberek mondanák ki.

A vakcinák engedélyeztetésének felgyorsításával kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy ez csak akkor lenne elvárható, ha az engedélyeztetés mögé odatennék a megfelelő szakembergárdát.

A korlátozások feloldásával kapcsolatban pedig Rusvai azt mondta: szerinte a korlátozások fenntartása mindaddig indokolt, amíg el nem érjük a szeptember eleji statisztikákat a kórházban kezeltek, a lélegeztető gépen lévők, illetve az elhalálozottak számában. Ha ez megvan, akkor lehet megfontolni a lazításokat - jelentette ki.