Mélyre gyűrűzött a gazdasági válság Magyarországon

A vendéglátásban használt alapanyagok gyártóinak számottevően csökkent a keresletük, és a személyszállítással foglalkozó ágazatok is nehéz helyzetben vannak - írja a Világgazdaság, amely szerint a lakosság is kevesebbet vásárol, ahogy az éttermi beszállítók a vendéglátás zárlatát is megszenvedik.

A beszállítók és a vendéglátást kiegészítő szolgáltatások is megérzik a második járványhullámot, a lakosság is kevesebbet vásárol - mondta a Covid-19-járvány tovagyűrűző hatásairól a Világgazdaságnak Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője. A járványügyi védekezés miatt bezártak az éttermek tavaly ősszel és csak elvitelre, valamint házhozszállítással foglalkozhatnak, ami betett a vendéglátásnak, ahogy a turizmus leállítása a szálláshely-szolgáltatásoknak, de nem lehetnek nyitva a mozik és a színházak sem. Az említett szektorokban mindenhol csökkentett munkaidő vagy átmeneti elbocsátás a jellemző, a lezárások feloldása után pedig ismét szükség lehet a munkaerőre. A vendéglátás bevételeinek kétharmada foszlott semmivé A csökkenő jövedelmek várhatóan a lakossági fogyasztásban is érezhetők lesznek, mert se az éttermi beszállítók, se a nehéz helyzetbe került dolgozók nem vásárolnak. A kiskereskedelem biztosan megérzi a csökkenő jövedelmeket, kérdéses, mekkora mértékben - mondta Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője a lapnak. Kiemelve, hogy a ruhanemű kategóriában eshet vissza a forgalom. A külföldi vásárlók a teljes kiskereskedelmi forgalom 7 százalékát adták, de keresletük most szinte teljesen eltűnt, ezt pedig a belföldi fogyasztás nem pótolja. De kísérő szektor a taxizás is: a turisták elmaradásával, a vendéglátóhelyek bezárásával nincsen este forgalom, a kijárási tilalom ideje alatt alig egy-két fuvarral számolhatnak. Az Airbnb is visszaesett, ami a lakáskiadási díjakat húzta vissza több helyen. "A bérleti díjak a külföldi turisták fő célpontjában, Budapesten csökkentek elsősorban" - mutatott rá Németh Dávid. Az árak vegyes képet mutatnak, a növekedés megállhatott, a tényleges árak csökkenhettek, azonban megjelentek a befektetési célú vásárlók, ami megakadályozza az áresést az ingatlanpiacon. A gyűrűző hatás az egész gazdasági válság pályára is negatív hatással lehet.

