Menekülő utat kaptak a nyugdíj előtt lévő állástalanok

A koronavírus járvány miatti veszélyhelyzetben különleges menekülő útnak bizonyulhat a nagyszülői gyed igénybe vétele minden olyan nagyszülő számára, akinek állását a veszélyhelyzetben megszüntették vagy fennáll ennek a kockázata - írja Farkas András nyugdíjszakértő.

A nagyszülői gyedet 2020 januárjától vezette be a kormány, azért hogy lehetőséget adjon arra, hogy a munkaerőpiacon aktív nagyszülő az unoka kétéves koráig - ikrek esetén hároméves korig - otthon maradhasson a gyermekkel.

Jelenleg az érintett nagyszülők - miután még nem nyugdíjasok - nem tartoznak a koronavírus miatt leginkább veszélyeztetett idős emberek körébe, így a biztonsági intézkedések betartása mellett különösebb kockázat nélkül viselhetik unokáik napközbeni gondját - értékel a szakember a nyugdíjguru.hu portálon.

A nagyszülői gyed révén a nagymama vagy nagypapa folyamatos bébiszitter-szolgáltatást nyújt az unokája szülei számára, amíg a szülők dolgoznak - vagyis inkább ő marad ki a munkából, minthogy a szülők valamelyike kényszerüljön erre. Ha a szülők a veszélyhelyzetben otthonról dolgoznak (home office), akkor is nagy segítség a számukra, hogy napközben nem kell az otthon egyébként is kivételes koncentrációt igénylő munka mellett a pici gyermekeikre is figyelniük.

A nagyszülői gyed alapfeltételei:

az a még nem nyugdíjas nagyszülő igényelheti a nagyszülői gyermekgondozási díjat, aki az unoka születését megelőző két éven belül legalább 365 napon át biztosított volt (vagyis dolgozott),

a gyermek szülei mindketten (vagy egyedülálló szülő esetén a gyermeket nevelő szülő) dolgoznak (kivéve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban állást), és legalább az egyik szülő az általános szabályok szerint járó gyed jogosultsági feltételeinek megfelel,

a szülők (vagy az egyedülálló szülő) saját háztartásukban nevelik a gyermeket, ahonnan a gyermek a nagyszülőhöz csak átmeneti jelleggel, napközbeni időszakra kerül ki,

a szülők (vagy az egyedülálló szülő) nyilatkoznak arról, hogy egyetértenek a gyermekgondozási díj nagyszülő általi igénylésével (ha további gyermekek esetében is ezt a megoldást választanák, akkor csak ugyanannak a nagyszülőnek a javára nyilatkozhatnak, viszont ez a nagyszülő természetesen több - nem azonos várandósságból származó - gyermek után is jogosult lehet nagyszülői gyed-re), és

arra a gyermekre tekintettel, aki után a nagyszülői gyed-et megállapították, nem folyósítanak gyermekgondozást segítő ellátást.

A törvény egy sor kizáró okot is meghatároz, egyebek közt nem állapítható meg a nagyszülői gyed, ha a nagyszülő rendszeres pénzellátásban - például nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, rokkantsági ellátásban - részesül, kivéve az otthonában végzett keresőtevékenysége után járó táppénzt, baleseti tápppénzt, a csecsemőgondozási díjat, valamint a különböző korú gyermekek (unokák) után járó gyermekgondozást segítő ellátást és gyermekgondozási díjat.

Kizáró ok, ha a nagyszülő keresőtevékenységet folytat - kivéve, ha azt kizárólag az otthonában végzi - vagyis a nagyszülő a home office-ban dolgozhat a nagyszülői gyed mellett is! - hívja fel a figyelmet Farkas András.

A nagyszülői gyed összegét ugyanúgy kell megállapítani, mint a szülői gyed összegét, vagyis a naptári napi alap 70 százaléka, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka lehet a nagyszülői gyed összege. (Idén a 161 ezer forintos minimálbér alapján a nagyszülői gyed maximális összege 161 000 Ft x 2 x 0,7 = 225 400 forint lehet.) A nagyszülői gyed összegét 10 százalék nyugdíjjárulék és 15 százalék szja terheli.

