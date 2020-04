Menekülőutat építettek a járvány miatt ellehetetlenült ügyfélszolgálatoknak

Kinyithat újra az okmányiroda, ismét lakossági ügyeket intézhetnek a közüzemi ügyfélszolgálati irodák, csak ahhoz kell alkalmazkodniuk, hogy a szemtől-szemben azonosítást ezentúl videószelfin, mobiltelefonnal végzik el. Átugorhatóvá teszi a szektor digitális szakadékát egy magyar cég fejlesztése.

Mi tenne, ha a mobilja egyetlen gombnyomásával bárhonnan hitelesen beazonosíthatná magát a kormányablaknál igényelt új jogosítványához? Ha a villanyóra átírását, a mobilszolgáltató-váltást vagy amikor új bankot választva, a számlanyitást hitelfelvétellel kötné össze, akkor mindezt egy telefonapplikáció egyszerű és gyors hitelesítő protokollja segítségével akár otthonról is megtehetné? És ha mindez nem kérdés, hanem állítás, és a megoldás arra vár, hogy mind többen használják?

A GoodID alapjait a biztonságos, az ügyfélélmény szempontjából egyszerű, és a könnyen megérthető, átlátható alkalmazás jelenti. Egy olyan alkalmazás, amivel kiváltható személyes ügyintézés - mondta a Napi.hu-nak Szabó Tamás, az ID&Trust vezetője. A digitalizációban egyáltalán nem számít ismeretlennek a cégalapító-tulajdonos: informatikai termékfejlesztő cégével már az ezredfordulón fejlesztett elektronikus aláírás-projektekből is kivette a részét. Az elektronikus kártyák szoftverfejlesztésének pedig annyira ismert globális szereplői, hogy a magyar e-személyi chipjének fejlesztésén túl például a 22 milliós romániai egészségkártya-projekt mögött is, de a japán útlevélkártya-fejlesztés mögött is Szabó Tamás cége és csapata áll.

"Afféle senior startup cég vagyunk" - mondta szerényen a cégtulajdonos, de csak félig viccelődve, mivel a cég core tevékenységének nemzetközi sikeressége mellett az ID&Trust "folyamatosan keres más területeket, ahol a tudását hasznosítani tudja". Ennek gyümölcse a másfél éven át tesztelt, a közelmúltban elkészült GoodID megoldásuk is.

A gyorshitelesítő

Az ötletgazda cégvezető saját definíciója szerint a GoodID "az a megoldás, amit csak elkezdeni lehet, mert mindenki számára, aki képes letölteni egy mobil appot, képes magáról készíteni egy fotót, kényelmesebbé, kompaktabbá és gyorsabbá teszi az életét". A platform a felhasználó és adott szolgáltató (kereskedő, közműszolgáltató, kormányzati hivatal stb.) oldaláról nézve is a digitalizációról, a praktikus kényelemről, de mindenekelőtt a gyorsabb ügyintézésről szól. Ez utóbbi az ügyfélazonosításban például úgy lehetséges, hogy a mobiltelefonos okmánytárca applikációban rögzíthető okmányt az adatai alapján könnyen újra lehet használni. Így pedig az ügyfelet mentesíti például a felesleges űrlapkitöltéstől és megtakarítja számára az ezzel töltött időt.

Az okmányok adatbeolvasáshoz használt intelligens szkennelés (OCR, NFC) illetve a valós idejűséget bizonyító szelfi videót ellenőrző biometrikus algoritmusok (3D élőszemély detektálás, egyedi video üzenet bekérése, beszédfelismerés stb.) ehhez 100 százalékos biztonságot és adattisztaságot tud biztosítani (például az eSzemélyi vagy útlevél adatainak chipről beolvasásával). A rendszer akár ügyintézői beavatkozás nélkül is képes automatikusan ellenőrizni az okmány és okmánybirtokos összetartozását.



Napi.hu A GoodID a praktikus kényelemről és a gyors ügyintézésről szól

Egy adott szolgáltató a GoodID használatával az ügyfél-hitelesítést (vagyis a saját ügyfélportálra történő beléptetést) is felgyorsíthatja. De ezen az appon keresztül a szerződéskötéshez szükséges esetleges extra iratok (mint például orvosi igazolás, jövedelemigazolás, anyakönyvi kivonat stb.) bekérése is kényelmesen, biztonságos csatornán keresztül megtörténhet. A folyamat ráadásul azáltal, hogy időbélyeget is használ, egyetlen kattintással is képes egy szerződés lebonyolítására.

Ugyanakkor a GoodID szerepvállalása csupán arra terjed ki, hogy az applikáció segítségével a felek között a kellően biztonságos csatornát biztosítsa, maga a platform semmiféle adatot nem ment illetve tárol.

Európai nyomvonal

Az szolgáltató által végzendő tevékenység alapján a GoodID testre szabható. Szabó Tamás elmondása szerint akár elektronikus aláírással megtehető nyilatkozattételről, iratbekérésről, valamilyen értékesítésről vagy akár szerződéskötésről van szó (például a hiteltörlesztési moratórium kapcsán szükséges szerződésmódosításról, a pénzmosási törvény által előírt rendszeres ügyfél újra-azonosításról, de akár online bankszámlanyitásról és hitelügyintézésről), a GoodID kényelmes, gyors és biztonságos online megoldást kínál.

A GoodID ökoszisztéma modellben működik, azaz minél többen, minél több iparágban használják, annál inkább kijön a megoldás előnye, hogy az alkalmazás felhasználóinak csak egyszer kell feltölteniük az okmányaikat, amivel újból és újból azonosítani tudják magukat. Nem véletlen, hogy sok helyen a különböző szektorok (bank, telekommunikáció, kormányzat, közművek) közösen hoztak létre olyan ügyfél-azonosítási megoldásokat, melyeket közösen tudnak használni.

Ilyesmire az Európai Unióban több példa is van már - főként a bankok katalizálják, hogy iparágakon átívelő, közös ügyfél-azonosításra és -hitelesítésre épülő platformot hoznak létre. Németországban a Deutsche Bank alakított ilyen szuperplatformot az Allianz, az Axel Springer, a Deutsche Telekom, a Postbank és a Lufthansa szolgáltatókkal közösen, Belgiumban a Belfius, BNP Paribas Fortis, ING és a KBC fogott össze, Svédországban az összes jelentős bank, Hollandiában a Rabobank, az Egyesült Királyságban pedig az HSBC indított el hasonló platformot.

A GoodID-hoz hasonló, Európában használatba vett digitális okmánytárcák



- a Deutsche Bank kezdeményezésére létrejött digitális személyazonosító platform, amihez a Postbank, Allianz, Axel Springer, a Daimler, Deutsche Telekom és a Lufthansa is csatlakozott. A lakossági ügyfelek az okostelefonjuk felhasználásával erős hitelesítéssel léphetnek be a csatlakozott szolgáltatók rendszereibe, ahol további azonosítás, hitelesítés nélkül intézhetik ügyeiket. A személyes adatok megadását követően feltölthetik a kiválasztott személyazonosító dokumentumaikat például úgy, hogy a platformon lévő valamely szolgáltatótól "áthozzák" azokat. De lehetőségük van a Verimi-n keresztül megerősített telefonszámról történő videóazonosításra is.



- az Egyesült Királyságban működő platformmal több mint 12 ezer helyen - például bárokban vagy trafikokban - azonosíthatják magukat a fiatalok, hogy elmúltak 18 évesek. Itsme - a legsikeresebb európai platformot két és fél évvel az indulása után már másfél millió belga használja. Vagyis: a munkavállalók ötödének van Itsme hozzáférése, ami lehetővé teszi számukra az online azonosítást, kapcsolattartást, tranzakciók jóváhagyását és dokumentumok elektronikus aláírását. A platform a közelmúltban engedélyt szerzett arra is, hogy más európai uniós országokban is használhassák.

Nincs idő digitalizálni, de...

Az ID&Trust több hazaitenderen is bent van a GoodID-vel, ahol a felsorolt uniós platformokéhoz hasonló célok körvonalazódnak. A koronavírus-helyzet, de ezzel összefüggésben leginkább az, hogy "mindenki otthonról dolgozik", most sok eddigi szabályt felülír. Szabó Tamás szerint az idő vált a legfontosabb tényezővé, az lett a legfontosabb, hogy életben lehet-e tartani az eddig a személyességet igénylő szolgáltatásokat.

Mivel a járványhelyzet akár hónapokig is fennállhat, a szolgáltatók is gőzerővel keresni kezdték a lehetséges megoldásokat. A hagyományos, de jelentősen beszűkült kommunikációs csatornák helyett a hangsúly a digitális csatornákra tevődne át, csakhogy éppen ez, a magyar digitalizáció szintje meglehetősen alacsony, így arra esély sincs, hogy a lemaradást rövid időn belül akár csak részben is ledolgozzuk.

Ezért is döntött úgy az ID&Trust, hogy a feladvány megoldásához figyelembe veszi: nincs idő a teljes digitális átállásra. Az eredendően pénzügyi szolgáltatóknak, telekommunikációs cégeknek, közműszolgáltatóknak, a sharing economy szektor cégeinek, de munkaerő-közvetítő cégeknek, ügyvédi irodáknak és ügyfélszolgálati irodával rendelkező vállalatoknak készített platformon így született meg a GoodID eÜgyfélszolgálat elnevezésű verzió.

Kifejezetten azokra a területekre profilozták, ahol a járványhelyzet miatt a személyes ügyintézés ellehetetlenült.



Napi.hu Szabó Tamás, az ID&Trust alapító tulajdonosa

A kulcs a cégvezető elmondása szerint az, hogy az ügyfélszolgálati munkavégzést a digitalizálás helyett "át kell vinni az online térbe". Vagyis: az eddigi, személyes találkozások során végzett feladatokat kell átköltöztetni az internetes közegbe. A szolgáltatóknak így nem kell újra gondolnia a tevékenységét, az ügyintézőknek sem kell mindent, másként, más rendszerben újratanulnia - a meglévő feladatokhoz képest az ügyintézők számára csupán annyi változik, hogy amit eddig odatettek az ügyfél elé, hogy írja alá, azt mostantól pdf-ként kell feltölteni a böngészőn keresztül, az ügyfél pedig a mobiljára érkező pdf-et egy gombnyomással alá tudja írni.

Papír helyett videóchat

A szolgáltatói, vállalati oldalon is az egyszerűségen, a gyorsan tanítható és elsajátítható protokollon van a hangsúly, a rendszert nem kell a saját platformba integrálni, de biztonságosan és egyszerűen megoldja az ügyfélszolgálatok jelenlegi problémáját - magyarázta Szabó Tamás. Aki szerint az ügyintéző munkája továbbra is fontos maradhat, de a papír helyett egy online alapú, papírmentes technológiát kell kezelnie és működtetnie. Ám ez sem tűnik túl nehéznek: annyi szükséges hozzá, hogy az ügyfél és a szolgáltató megegyezzen, milyen chat szolgáltatást fogadnak el, illetve tudnak mindketten használni az azonosítási folyamat elindításához pedig elég csak egy linket elküldenie az ügyfélnek.

"Arra tudunk megoldást adni, hogy a videóchat szolgáltatáson keresztül hogyan lehet nagyon egyszerűen, jó ügyfélélménnyel kezelhetővé tenni a szükséges feladatokat. Azáltal, hogy az ügyfél át tudja adni az okmányait, és hogy szükség esetén valamennyi hivatalos dokumentumot el tudja látni elektronikus aláírással az adott szolgáltatónál elfogadható módon" - tette hozzá.

A GoodID eÜgyfélszolgálatot mindenre felkészítették: bármely internetes böngészőn keresztül azonnal használatba vehető, a használathoz nem kell sem telepíteni, sem a vállalati informatikai rendszerbe integrálni, de minden ismert videóchat, illetve call center rendszerrel (Skype, Teams, Zoom, WebEx, Hangouts, stb.) kötöttségek nélkül használható. És hogy a használathoz a szolgáltatók kedvét is meghozzák: az ID&Trust nem csak a betanítást vállalja, hanem azt is, hogy amíg az ügyfélszolgálati irodák újra ki nem nyithatnak, három hónapig ingyenesen biztosítja a platform használatát az érintetteknek.