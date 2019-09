Mennyibe kerül a gyerek szülinapja? - Tanácsok, tippek szülőknek

Egy gyerekszülinapra a torta és a hozzávalók mérettől függően 6-8 ezer forintról indulnak, egy bulihoz az animátor 18-20 ezer forint lehet, a játszóházban pedig gyerekenként 3-4 ezer forinttal érdemes számolni. Buksza-körkép.

Az iskolakezdéssel a szülinapi bulik száma is növekszik a kisgyerekes családoknál. Míg a nyári születésű csemeték esetében nehezebb összeszervezni, hogy a különböző családi nyaralásokon lévő osztálytársak és barátok el tudjanak jönni gyermekünk születésnapi bulijára, addig az iskolaév hónapjai alatt világra jöttek könnyebb helyzetben vannak.

Torlódás

Azért esetükben is elmondható, hogy a szervezést és az esemény meghirdetését érdemes időben elkezdeni, mert a szülinapi zsúrok kisiskolás korban is általában szombaton vagy vasárnap napközben vannak, érthető okokból. Így gyakori eset, hogy "csúcsidőszakban" egy napra két szülinapi buli meghívás is jut egy napra, rosszabb esetben két rendezvény üti egymást.

"Napjainkban jellemző, hogy a szülők nem otthonukba invitálják a vendégseregletet, hanem valamilyen külső helyszínen rendezik a bulit, aminek számos előnye van.A családok életében ez a szociális esemény is mintha egy fejlődési vonalon haladna. Gyakori eset, hogy az óvodás, kis kisiskolás bulik sora valamilyen parkban vagy játszótéren rendezett szülinappal kezdődik. Itt bár nem kell a helyszínért és a programért fizetni, a szülőre sok szervezési munka hárul" - mondta a Bukszának egy két kisgyermeket nevelő budapesti anyuka.

A szülinapok elkerülhetetlen kelléke a torta, ha nem otthon készítünk körülbelül - minimum - 8 ezer forintos árral kalkulálhatunk, amit természetesen befolyásol a létszám, a torta fajtája és a cukrászda. Mint mindenről itt is elmondható, hogy határ a csillagos ég. Lelkes anyukák és apukák gyermekük ezen életszakaszában gyakran magukra vállalják az animátor, programfelelős szerepét, saját maguk adva tematikát és ritmust a zsúrnak.

Azonban az is egyre gyakoribb, hogy a parkba vagy játszótérre rendelnek egy hivatásos animátort is vagy bűvészt, esetleg valamilyen kisebb produkciót. Itt is széles a kínálat, akár 1 órára, akár 2-2,5-re is kérhetünk egy vagy két fő animátort. 1 órára egy fő 18-20 ezer forintos költséget jelenthet, viszont a szülőnek így van esélye a többi szülővel töltenie az időt és csak az étkeztetéssel és apróbb problémákkal foglalkozni. A parki, játszótéri születésnapok esetében a hely kiválasztásánál fontos szempont, hogy legyen vállalható mosdó a parkban, mert arra biztosan szükség lesz.

Játszóház, mennyiért?

Nagyobbacska gyermekek esetében, körülbelül általános iskolás kortól kezdve jellemzőbb, hogy a születésnapokat játszóházakban tartják. Itt is széles a választék, vendégenként 4 ezer forinttól találhatóak budapesti ajánlatok, amelyek rendszerint tartalmazzák a játszóházi belépőt, üdítőt, egy meleg ételt és a tortát. Ha a meleg ételt nem szeretnénk a csomagba, akkor 3 ezertől kezdődnek az árak. Ezen a téren tapasztalatokkal nem rendelkezők kedvéért tisztázandó, hogy ezt az összeget jellemzően a meghívó család fizeti, azonban könnyebbség lehet, hogy a felnőttek a kísérő jegyet a hozott kistestvér részvételét maguk fizetik.

Az évek alatt sok-sok szülinapi zsúrt megjárt gyerekek (és szülők) igényei egy ponton túlmutatnak a játszóházak által kínált lehetőségeken. Szerencsére rengeteg jó program elérhető a család és a gyermekek érdeklődésének és igényeinek megfelelően. Néhány ötletadó példa álljon csak itt, de bátran lehet ötletelni és ötletet meríteni mások zsúrjaiból.

Jó program lehet a lézerharc, ahol általában két csapatra bontva és sérülésmentesen mérkőzhetnek meg a részvevők egymással. Vagy a gyerekek számára kialakított különböző tematikájú szabadulószobák, ahol csapatban kell együtt dolgozniuk. Továbbá falmászó klubban, autószimulátorok között és barlangban is lehet már gyermekbulit tartani