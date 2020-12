Mennyibe kerül, mit kell tudni az oxigénmérőről, amit Merkely Béla ajánlott?

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora szerint hasznos eszköz lehet az vér oxigéntelítettségét mérő 5-20 ezer forintos műszer. A pulzoximéterek által mért eredményeknél ugyanakkor érdemes figyelembe venni, hogy emberenként más és más érték a normális.

"Van még egy dolog, amit ajánlani tudok. Ez pedig az oxigénmérő. Az úgynevezett pulzoximéter. Nagyon kis picike, ötezer forintos mérőeszköz, amit az ujjunkra tudunk tenni" - mondta a szombaton koronavírussal korábban megfertőződött Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora az ATV műsorában, amikor arról beszélt, hogyan kezelte saját magán a betegséget.

Az eszköz azt méri, hogy mennyi az oxigénszaturáció (a vér oxigéntelítettsége). Merkely szerint, ha az eredmény 90 százalék felett van, akkor nagy valószínűséggel komoly baj nincsen.

Máté-Horváth Nóra aneszteziológus, intenzív terápiás szakorvos a Telexnek kicsit árnyaltabban fogalmazott a pulzoximéterekről. Szerinte ez az eszköz figyelmeztethet a közelgő veszélyre, mégsem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy mindenki azonnal vegyen egy ilyet. Szerinte egyrészt a legtöbb tüdőgyulladásos esetnek azért jól felismerhető tünetei vannak, másrészt bár a véroxigén szintje könnyen mérhető, a kapott eredmény értelmezése nem mindig egyszerű egészségügyi jártasság nélkül. "Az otthoni vérnyomásméréssel szemben, ahol azért jól definiálható a céltartomány, és ez a céltartomány nagyjából minden embernél ugyanannyi, a pulzoximetriás mérés esetén kevésbé könnyű megítélni, hogy pontosan milyen értékeknél van valós baj" - mondta Máté-Horváth Nóra.

Mit érdemes tudni?

A véroxigén normális szintje Máté-Horváth Nóra szerint egyénenként változhat kortól, testalkattól és a szervezet állapotától függően, a mérést is befolyásolhatja több tényező. Az ujjra csíptethető eszköznél ilyen tényező lehet a perifériás keringés állapota, a kéz hőmérséklete, a környezeti fényviszonyok, az eszköz illeszkedése, illetve a gép nem ad pontos eredményt, ha az ujjon fényes körömlakk vagy műköröm van. A kapott százalékértékek pedig önmagukban nem mondanak semmit, ha nincs referenciaérték, márpedig egészséges ember ritkán méregeti otthon a véroxigénszintjét.

Máté-Horváth Nóra szerint, ha valaki lázas, köhög, és azt látja, hogy a korábbiakhoz képest 3-4 százalékpontot esik a véroxigénszintje, tényleg érdemes akár rögtön kórházba menni, de ehhez tudni kell, hogy mihez képest kell azt a 3-4 százalékot számolni. "Lehet, hogy egy fiatal, sportos embernek 97-99 százalékos szint a normális állapota. Egy idősebb, egyéb, elsősorban a szív-érrendszert, légzőszervrendszert érintő krónikus betegségektől szenvedő embernél a 94-96 százalék is elfogadható érték lehet. Egy súlyos dohányos esetében akár 85-90 százalékos is elfogadható, miközben az említett fiatal sportember 88 százalékos véroxigénszinttel már talán el is ájulna."

Összességében tehát valóban hasznos lehet a pulzoximéter a háztartásban, de az eszköz által mért eredményeket a helyén kell kezelni és érdemes a háziorvossal megosztani és csak annak fényében dönteni a további lépésekről.

Mennyibe kerül?

A pulzoximéterek iránti kereslet a járvány megjelenése óta világszerte megnövekedett. Már tavasszal, az első hullám idején több patikából elfogyott. Akkor egy patikus a Bukszának (a Napi.hu szerkesztőségi blogjának) azt mondta, hogy a koronavírus-járvány előtt nem sokan vettek belőle, de márciusban hirtelen nagy lett az érdeklődés és elkapkodták. Az akkori kínálatban jellemzően 15-20 ezer forintos eszközök voltak.

A Buksza vasárnapi böngészése során arra jutott, hogy van kínálat, az árak viszont nagyon széles skálán mozognak. A nagy webáruházak - például az Emag, Extreme Digital, Media Markt, Euronics, Alza - között voltak, amelyekben hiánycikk volt a termék, de voltak olyanok is, ahol sokfélét lehet kapni. Raktárról, azaz 1-2 napon belül elérhetőek több mint 10 ezer forintba kerülnek, az 5-7 ezer forintos kategóriába tartozó pulzoximétereknél 4-5 napos szállítási határidő szerepel.

Hogyan működik?

A pulzoximéterek tehát a vér oxigéntelítettségét mérik, emellett pedig a pulzust. A Szegedi Tudományegyetem anyagából az is kiderül, hogyan mérnek ezek az apró eszközök.

Leegyszerűsítve arról van szó, hogy az ujjra csíptetés után a pulzoximéter megvilágítja a bőrön keresztül adott hullámhosszúságú a vért, a fény egy része visszaverődik, ezt pedig egy detektor figyeli. A fényelnyelés mértéke adja ki az oxigéntelítettséget. (A pulzoximéter működési elve részletesen itt olvasható.)