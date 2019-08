Mennyibe kerülnek a különórák? Mire érdemes figyelni?

A óvoda- és iskolakezdés kapja a főszerepet a napokban, de érdemes a különórákat is számba venni, megtervezni. A kisebbeknek olcsóbb, a nagyobbaknak drágább lesz az iskolán kívüli foglalkozás, legyen az zongoraóra vagy valamilyen edzés. Buksza-körkép.

Már nem is a heteket, hanem csak a napokat kell számolni a következő tanév kezdésig. Arról, hogy milyen felkészülést igényel az iskolások és szüleik részéről sokan, sokat és sok helyen írnak. Például a Napi.hu is összerakott egy rendhagyó kisokost.

Általában az iskolakezdéshez szükséges felszerelések sokféleségéről, vagy azok divatirányzatairól, a családi kasszát megterhelő mértékéről vagy az ehhez megtalálható anyagi segítségekről szólnak a cikkek. Ugyanakkor arról, hogy mindemellett még a különórák és azok felszerelései is szükségesek, valahogy kevesebb szó esik.

Szülők kontroll alatt - vagy nem

Talán azért is, mert szeptemberben a beiratkozásra mindenkinek fel kell készülnie, míg a különórák csak a jobb anyagi helyzetben lévő családok csemetéinek evidens délutáni elfoglaltságok. A beiratkozást követően - manapság már az óvodákban is - elkezdenek megérkezni a gyermeken keresztül a választható lehetőségek. Jellemzően ezek a sport és művészeti képzéseket, elfoglaltságokat fedik le.

A szülői túlkapásokat elkerülendő egyes óvodák maximalizálják a gyermek számára választható délutáni különórák számát. Az általános iskolákban ez már nem feltétlenül jellemző gyakorlat, ki-ki maga alakíthatja ki gyermeke hetét és leterheltségét. Az óvodákban választható extra torna- vagy fociedzés felszerelést tekintve nem jelent külön anyagi megterhelést a családra nézve, hisz itt az egyébként is használt és elvárt tornaruhát viselhetik a gyerekek.

Mennyi?

Merőben más a helyzet, ha gyorsan növő óvodást vagy kisiskolást például balettórára, esetleg lovagolni küldik. Ebben az esetben legalább 3000 forintot fogunk költeni a gyerekre, de itt is elmondható, hogy határ a csillagos ég.

A különórák óvodáskorban általában heti egyszer (maximum kétszer) vannak, a Buksza nem teljes körű, internetes keresgélése alapján a díjuk átlagosan havonta 3000-7000 forint, persze akadnak jóval drágább foglalkozások. Kisiskolás korban jellemző, hogy a különórák száma és ára is növekszik, itt már átlagosan heti 2-3 alkalommal lehet számolni és a kiadás pedig 5000-15000 forintra emelkedhet havonta, gyerekenként.

Csekkolhatják ingyen

Külön téma a nevelésben a különórák választásának megtárgyalása. Alapigazságként elmondható, hogy nem érdemes a gyermek teljes hetét beosztani, hisz főleg kisgyermekkorban szüksége van a szabad játékra is - nem kell mindig fejleszteni őt. Emellett gyakori hiba, hogy a szülő saját be nem teljesült álmait próbálja gyermek által elérni.

Érdemes a gyermekkel megbeszélni azt, hogy neki mihez van igazából kedve. Az iskolaév elején sokszor adott a lehetőség, hogy az új lehetőséget, különórát első alkalommal ingyenesen próbálhassa ki.



Hova, mikor, hányszor?

A gyermeket jól ismerő tanár, pedagógus véleményét is érdemes fontolóra venni, megeshet, hogy ő látja meg a még ki nem bontakozott tehetséget a kicsiben vagy olyan iskolát, oktatót egyesületet ajánl, ami a szülő látókörébe nem került be. A rengeteg szempont között persze érdemes a logisztikai problémákat is előre feltérképezni, ha az iskolától távol eső különórára íratják be a gyermeket, akkor megoldható-e a napközbeni szállítás. Bár a házhoz járó magánoktatók csak arra a gyerekre figyelnek és sokkal kényelmesebb a családnak, hogy a "különóra jön házhoz", jellemzően az óradíjuk is magasabb. Érdemes az ismerősöknél is rákérdezni, mert lehet megfontolandó tippjük. Például van olyan zongoratanár, aki házhoz megy, óránként 5 ezer forintért, ami a "helybeni szolgáltatás" miatt olcsónak számít.

Végezetül az is elmondható, hogy az óvodás és kisiskolás kor még több lehetőséget hagy a kísérletezésre, az utak keresésére, mert a felsőbb évfolyamba járók választásait már gyakran befolyásolják a továbbtanulási célok. A hobbiként űzött sport vagy zenei különóra nagyobb korban háttérbe szorulhat a növekvő felkészítő órák és nyelvtanulások között.