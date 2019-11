Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Mennyiért kaphat igazán jó robotgépet? - megjött a teszt eredménye

Már 40-80 ezer forintért is lehet kapni jól aprító és strapabíró robotgépet, igaz van 200 ezer feletti összegért is. Akad olyan is, amely az utolsók közé került, pedig 320 ezer forintért kapható.

Aki mostanság venne - például karácsonyra - konyhai robotgépet, annak érdemes átnéznie a friss teszteredményeket, amelyeket a Tudatos Vásárlók Egyesülete tett közzé (fizetős tartalom). A nemzetközi fogyasztóvédelmi szervezetekkel együttműködésben elvégzett teszt során 18 márka 105 konyhai robotgépét vizsgálták.

Habverés, dagasztás, strapabírás

Ezeknek a gépeknek az előnye, egy készülékkel lehet zöldséget aprítani, habot verni, tésztát dagasztani. Ugyanakor hátrányuk is van: nagyméretűek, így sok helyet foglalnak és drágák, akár több százezer forintot is elkérhetnek értük. Ezért csak akkor éri meg ilyet vásárolni, ha valóban gyakran és nagyobb mennyiségű étel készítésére használják. Különben bőven elég egy erősebb botmixer.

Miért kell fizetni a teszteredményekért? A Napi.hu szerkesztőségi blogja, a Buksza évek óta publikálja a Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE) által ismertetett, nemzetközi laboratóriumban végzett teszteket. Az elmúlt idősazkban több olvasó érdeklődött arról, hogy az adott cikkekből miért nem derül ki a tesztek konkrét eredménye, vagyis az, hogy pontosan melyik gép hányadik helyen végzett, melyik a legjobb, legolcsóbb stb. Ennek az az oka, hogy a tesztek megrendelőjének és jogtulajdonosának, a - Tudatos Vásárlók Egyesületével együttműködő - International Consumer Research and Testing Ltd.-nek (ICRT) ez az előírása. A gyártóktól független nemzetközi ICRT hálózata világszerte fizetős tesztekkel segít a vásárlóknak: egységesen kidolgozott módszertan és szempontrendszer alapján készíti a teszteket akkreditált laboratóriumokban. Egy-egy termékteszt nemzetközi szinten zajlik, amelyeket a Tudatos Vásárlók Egyesülete tesz magyarul is elérhetővé és az adott termékek magyarországi árát is publikálja, ha azok megtalálhatóak a piacon. A Napi.hu szerkesztőségi blogja, a Buksza pedig nem kap pénzt, jutalékot vagy egyéb juttatást a teszt készítőitől. Egy-egy tesztért kevesebb mint 2 ezer forintot kell fizetni, ez az összeg egy-egy háztartási gép árának töredéke, így, aki a független laboratóriumban vizsgált termékek közül szeretne a legjobbak közül választani és belefér a büdzsébe, azoknak érdemes a tesztet megnézniük a vásárlás előtt. A mostani robotgépteszt eredményei itt érhetőek el (fizetős tartalom)

A mostani teszt során azt nézték, milyen jól készíti el a kívánt ételt vagyis aprítás után nem maradnak-e nagy zöldségdarabok az edényben, csomómentes lesz-e a tészta vagy a turmix. Vizsgálták azt is, hogy az egyes gépek mennyire bírják a strapát. A teszt során ugyanis mindegyik gépnek összesen 120 keverési ciklust, ezen felül (készülék típusától függően) hasonló számú dagasztási ciklust kellett elvégezniük. A 105 készülék nagy része a fenti teszt elvégzése után is hibátlanul működött. 16 készülék viszont kevésbé bizonyult strapabírónak.

Árak, helyezések

Az összesített végeredményből kiderült, hogy akár 40-80 ezer forint körüli áron is lehet venni jól működő, strapabíró készüléket, vagyis nem kell feltétlenül több százezret kiadni értük. Az élbolyba a Bosch, a Kenwood, a Philips, a KitchenAid delegált gépeket, ezekért 40-220 ezer forintot kell fizetni.

A különbségek tehét jelentősek, konkrétabban: az összesítés szerint 85 százalékos teljesítményt nyújtó tesztgyőztes készülékért mindössze 36 ezer forintot kell adni. miközben a utolsók között van 53 százalékos eredményt elérő 320 ezer forintos gép is.