Mérgező füstre figyelmeztetnek Budapesten

Borzalmas tűzzel égett szerdán a budapesti Frangepán utcában egy műszaki cikkeket tároló 3000 négyzetméteres raktár. A Levegő Munkacsoport Facebook oldalán figyelmeztet az égés miatt a levegőbe került veszélyes anyagokra és tanácsokat is ad a káros hatások kivédésére.

A délelőtti tűz miatt veszélyes anyagok kerültek a levegőbe, akkor is ha egyes pontokon határérték alatti értékeket mérnek - írja a Levegő Munkacsoport. A tűz miatt illékony szerves vegyületek (VOC), policiklikus aromás szénhidrogének (PAH), poliklórozott bifenil-származékok (PCB), dioxinok, furánok, ftalátok, ketonok, aldehidek, szerves savak, alkének és egyéb szerves vegyületek kerülhettek a levegőbe.

Az égés során a műszaki cikkekben lévő fémtartalom is gázhalmazállapotba megy át, majd a lehűlés során, rárakódik (kondenzálódik) a porszemcsékre. A nehézfémek 80-90 százaléka a 2 mikrométernél kisebb szemcséken található meg, így pélául: Cd, Zn, As, Hg, Ni, Pb, Cr. A dioxinok, a furán származékok, valamint a füstben jelenlévő fémek az égés során keletkező porral együtt leülepednek a talajra, a növényzetre, és a tápláléklánc révén is bejuthatnak az emberi szervezetbe.

A mai sajnálatos eset rávilágít a légszennyezés sokak által elbagatellizált problémájára - hangsúlyozza a Levegő Munkacsoport. Amikor épp nem egy ilyen szörnyűség történik, akkor is van légszennyezés. Sokan illegálisan hulladékot égetnek, műanyaggal, kezelt fával, gumival, plexivel, olajos ronggyal, stb fűtenek, avart égetnek, vagy épp akkor is autóba ülnek, amikor az nem lenne indokolt.

Ezek mind-mind az év 365 napjában hatnak ránk, és nem épp kedvező irányba befolyásolják egészségünket. Ugyanakkor felhívják a figyelmet,

a széljárás miatt a XIII., IV., XV. kerület bőven kaphat a súlyosan egészségkárosító füstből. Ha itt él, zárja be ablakait, igyon több folyadékot és fogyasszon antioxidánsokat (gyümölcsök, C-vitamin), melyek segítenek csökkenteni a szennyezés káros hatását.

Fotó: MTI Fotó/Bruzák Noémi

