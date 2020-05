Merkely: a járvány második hulláma is enyhe lehet

Magyarországon a kutatásuk eddigi adatai szerint nagyjából 0,6 százalékos lehetett a lakosság átfertőzöttsége, vagyis nagyon szolíd volt a koronavírus-járvány - derült ki Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektorának a Klubrádiónak adott interjújából.

Magyarországon is elkezdődött egy tömeges tesztelés, hogy kiderüljön a lakosság átfertőzöttsége. De míg Spanyolországban egy hasonló kutatás szerint a lakosság 5 százaléka kaphatta el a betegséget, addig itthon ez 0,6 százalékos arányt mutat az eddigi vizsgálatok alapján, vagyis csak 40-88 ezer ember fertőződhetett meg - fogalmozott a szakember a Klubrádiónak.

Ezt követően arról beszélt, hogy Magyarországon így szolídnak mondható a járvány. Ugyan Merkely Béla is arra számít, hogy az ősszel jöhet egy második hullám, de úgy véli, az is enyhe lehet majd. Nyáron szerinte, ha sokat vannak az emberek a szabadban és a könnyen betartható védekezési szabályokat betartják, akkor kicsi az esélye egy újabb kitörésnek. Azt is elmondta, hogy itthon nem volt a spanyol, olasz helyzethez hasonló, ezért is nem terhelődtek túl az intenzív osztályok, és minden beteget el tudták látni.

A halálozások kapcsán pedig azt mondta, hogy itthon azért tűnnek rosszabbnak a statisztikák - a fertőzöttek közel 10 százaléka halt bele a betegségbe -, mert ha valakit fertőzöttnek találták, akkor mindegy volt, hogy miben hal meg, úgy vették, hogy a Covid-19 okozta a halálát, míg mondjuk Szlovákiában csak akkor vették áldozatnak, ha az közvetlenül összefüggött a halálozással.

Az interjút még az előtt adta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette volna, hogy Budapesten is feloldják a kijárási korlátozásokat, de már ebben arról beszélt, hogy szerinte ez lenne a követendő út.