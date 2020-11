Merkely Béla is koronavírusos lett

Merkely Béla, a SOTE rektora is koronavírusos lett - jelentette be a Facebookon.

"Az elmúlt napokban a családom tagjai közül többen is megfertőződtek az új típusú koronavírussal, és sajnos a hét elején az én PCR tesztem is pozitivitást mutatott, tegnap óta pedig már tüneteim is vannak" - jelentette be a 444.hu szerint a Facebookon Merkely Béla, a SOTE rekora, hogy megfertőződött.

A Semmelweis Egyetem hétfőn közölte, hogy Merkely közeli hozzátartozója Covid-19 betegsége miatt karanténba vonult.

A rektor azt írja, hogy most már saját tapasztalatból állíthatja, hogy ez nem csupán egy nátha, de mégcsak nem is egy influenza, hanem egy sokkal komolyabb fertőző betegség, amely teljes embert kíván a legyőzésére. "Ennek okán mindent meg kell tennünk, hogy elkerüljük a megfertőződést!" - fogalmazott.

A rektor a bejegyzésében arról is ír, hogy a SOTE hallgatóinkra "nagy szükség van a járvány megfékezésére, hiszen mint egy orvos- és egészségtudományi egyetem növendékeit, fel kell készítenünk választott hivatásukra, s mint Semmelweis Polgárok, össze kell fognunk és együtt kell helytállnunk a pandémia leküzdésére!"

Ezzel minden bizonnyal arra utal, hogy az orvosi, egészségügyi képzésekben részt vevő hallgatóknak hétfőtől részt kell venniük a tanárok, óvónők gyorstesztelésében és a kórházak betegellátásában.