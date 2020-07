Merkely Béla: Szinte biztos, hogy lesz második hullám Magyarországon

A Semmelweis Egyetem rektora, Merkely Béla szerint a második magyarországi járványhullám időpontját egyelőre nehéz megjósolni.

A vírusnak nem tesz jót a nyári nagy meleg, de nincs ellentmondás e között és az Öböl-menti országok riasztó mutatói között, mert itt a forróság elől zárt térbe, légkondicionált épületekbe mennek az emberek, ezekben a terekben pedig nyáron is terjed a járvány - idézi az infostart.hu Merkely Bélát, a Semmelweis Egyetem rektorát, aki az ATV Heti Napló Sváby Andrással című tévéműsorában beszélt a járványhelyzetről.

A rektor nem tenné kötelezővé a vakcina beadását, de szerinte érdemes megfontolni, hogy az 65 évnél idősebbek és az orvosok számára erősen ajánlott legyen az oltás.

Merkely Béla szerint majdnem biztos, hogy a járványnak lesz második hulláma Magyarországon, de az időpont kérdéses. Ezt több tényező befolyásolja. A levegő lehűlése, az iskolakezdés mellett gyorsíthatja a fertőzés terjedését az is, hogy a szülők zárt térben dolgoznak. Ugyanakkor második hullámot késeltetheti, ha a lakosság betartja a vírus terjedésének lassítására hozott intézkedéseket, például továbbra is fontos a maszk használata. A rektor elmondta azt is, hogy Magyarországot nem lehet még egyszer úgy lezárni, mint tavasszal.