Merkely: nem elégséges a határvédelem szigorítása

A külföldön, különösen Horvátországban nyaraló több százezer magyar személy járult hozzá a leginkább ahhoz, hogy a második hullám 3-4 héttel korábban kezdődött, mint várható lett volna. Jó hír, hogy egyelőre a fiatalok között cirkulál a vírus - mondta el Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora az RTL Klubnak.

"Minden azon múlik, hogyan csináljuk. Szerintem nem lett volna probléma nyáron esküvőt tartani, ha betartjuk a szabályokat. Nem lett volna gond, ha Siófokon, a Balatonon, vagy Horvátországban nem vettek volna részt a fiatalok több ezres bulikon" - kezdte el Merkely Béla a helyzet összegzését a csatorna Híradójának.

A második hullámról azt mondta, hogy azt ő személy szerint szeptember második felére várta [a második hullámot], mert azt gondolta, hogy az iskolakezdés lesz az, ami annyira megfogja növelni a kontaktusok számát, és ezáltal a fertőzések valószínűségét. "Ehhez képest most a környező országok első hullámának elhúzódásának begyűrűzését látjuk Magyarországon" - magyarázta el, hogy miért érkezett el mégis az újabb járványveszélyes időszak most Magyarországra. Úgy látja, ezt nem lehetett kivédeni, csak csökkenteni a kockázatot, de komoly problémát jelent, hogy a magyarok közül százezrek utaztak külföldre.

Én azt gondoltam, hogy ezt az évet ki lehet bekkelni külföldi nyaralás nélkül, de nagyon sokan, vélhetően százezrek mégis külföldön nyaraltak, ezzel hozzájárultak, hogy a második hullám három-négy héttel korábban kezdődött, mint ahogy szerettük volna

- mondta el a Semmelweis Egyetem rektora az okokról. Abból is sejti ezt, hogy már júliusban elkezdett nőni a fertőzések száma, Horvátországban már ekkor növekedni kezdett a diagnosztizált esetszám, ahol mostanra olyan a járványhelyzet, hogy lakosságarányosan akkora az átfertőzöttség, mint Romániában. Utána, akik hazajöttek az Adriáról, szuperfertőzőként elmentek olyan tömegrendezvényekre, mint egy augusztus 20-i ünnepség.

Ahogy azt Merkely is kiemelte, Horvátország az egész nyáron - még jelenleg is - a zöld kategóriába volt besorolva Magyarországon. Arról már a szakértő nem beszélt, de Ausztriában, az Egyesült Királyságban és Németországban is már egy-másfél hónapja sárga szintre változtatták a horvátokra vonatkozó ajánlást a növekvő fertőzésszám miatt. Egyébként nemcsak az átlag magyar családok, de több kormánytag (például a miniszterelnök és a külügyminiszter) is a horvát Adrián nyaralt idén.

Merkely úgy látja, hogy a határátlépés szigorítása önmagában nem elégséges intézkedés, mert már most nagyon nagy a magyarországi pozitív esetek száma. A rektor szerint csak az reménykeltő, hogy egyelőre a fiatalok közt cirkulál a vírus, és nem került be az idősebb korosztályba.

"Amennyire tudom, ha a repülőtérről a Puskás Arénába egyenesen viszik a szurkolókat, ott maszkot hordanak és minden harmadik széken ülnek csak, valamint a szabadban zajlik a derbi, akkor komoly járványügyi esemény nem lesz" - mondta el a tervek szerint szeptember 24-én megrendezendő budapesti UEFA Szuperkupa-döntőről a rektor. Ismét hangsúlyozta, hogy a legfontosabb az előírások betartása és az óvatosság. Ezzel arra a kérdésre reagált, hogy miután a kormány pénteken lezárta Magyarországot a külföldiek előtt, nem kockázatos lépés-e, hogy a súlyosan fertőzött Spanyolországból jöhetnek szurkolók a Sevilla-Bayern München közötti mérkőzésre.