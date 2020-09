Merkely visszahozná az idősek vásárlási idősávját

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora szerint most kisebb a baj, mint az első hullámban volt, de a fenyegetettség nem az. A szakember az Inforádió Aréna című műsorában arról beszélt tesztelné a tanárokat, visszahozná az idősek vásárlási sávját és betiltaná az éjszakai bulikat

Horvátországból hoztuk be nyáron a koronavírust, ami Magyarországon a közösségi térben, nagy csoportosulások során terjedt. A nagyszámú fiatal át tudja adni a vírust az időseknek, és ha ez megtörténik, egy nem elég hatékony védekezés esetén relatíve nagy számú idős is megfertőzödik, és a halálozás is nőhet - idézi a hvg.hu az interjút.

A professzor szerint noha most fiatalabbak kapják el itthon, ugyanaz a vírus fertőz, mint tavasszal. Merkely Béla, hogy meggondolná a magas rizikójú emberek állami szűrését, ide sorolva a tanárokat is.

Az idősek biztonsága érdekében - hogy minimalizálják a találkozást a fiatalokkal - visszahozná a vásárlási idősávot és betiltaná az éjszakai bulikat. Zárt helyen elrendelné a kötelező maszkhasználatot.

Hamarosan lehet vakcina

Merkely szerint két hónap múlva lehet vakcina a koronavírus ellen, már csak az a kérdés, hogy kinek és mikor lesz elérhető. Ő először a kórokozónak leginkább kitetteket oltatná be - az egészségügyben és szociális ellátórendszerben dolgozókat és a tanárokat, valamint az idős, krónikus betegeket.

Arról is beszélt az SE rektora, ezt a vírust egyszer lehet elkapni, azok a hírek, amelyek szerint van, akit kétszer is megfertőzött, a szabályt erősítő kivétel kategóriába tartoznak.