Mérőóra-leolvasás: csalókra figyelmeztet az energiahivatal

Egyre gyakoribb, hogy az energia- és közműszolgáltató cégek nevében óraleolvasás ürügyén próbálnak csalók bejutni otthonokba. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) összeszedte, hogyan tudjuk gyorsan ellenőrizni, hogy nem egy bűnözővel állunk szemben.

A MEKH arra hívja fel a figyelmet, hogy a szolgáltató által a helyszínen végzendő munkákról - a váratlan mérőhelyi ellenőrzés kivételével - értesítést kapunk: a várható mérőleolvasás időpontja a számlán szerepel, a mérőcsere dátumát előre egyeztetve végzi a szolgáltató, az esetleges karbantartási, javítási időszakokról pedig szintén értesítést kapunk. "Mindig legyen gyanús, ha ezeken az időpontokon kívül érkezik valaki és így szeretne bejutni otthonunkba!" - hívja fel a figyelmet a hivatal.

A közműszolgáltatók szakemberei vagy megbízottjai fényképes igazolvánnyal vagy megbízólevéllel rendelkeznek, amelyet az érkezést követően felmutatnak. A fogyasztók is kezdeményezhetik az igazolvány, megbízólevél bemutatását, és érdemes alaposan megvizsgálni az okiratot. Amennyiben nem győz meg bennünket a dokumentum valóságtartalma, a szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán ellenőrizni tudjuk a szakember személyét és a helyszíni munka valóságtartalmát. Néhány szolgáltató ezzel kapcsolatban külön telefonvonalat is üzemeltet - olvasható a MEKH tájákoztatójában.

A szolgáltatók emberei soha, semmilyen okra hivatkozva nem fogadhatnak el készpénzt. Nem kérhetik tehát sem az állítólagosan elmaradt számla kifizetését vagy a helyszíni munkavégzés díját. A hozzánk érkezőnek ne adjunk át semmilyen összeget!

Fontos tudni, hogy a szolgáltatók alapvetően ügyfélszolgálati csatornáikon keresztül kezelnek személyes adatokat. Előfordulhat azonban, hogy a szolgáltatók piackutatási céllal személyesen keresik fel a fogyasztókat. Ebben az esetben a felkereső személynek megbízólevéllel, adatkezelési tájékoztatóval kell igazolnia magát, amelyek alapján meggyőződhetünk a piackutató személyéről, valamint a megbízást adó szolgáltató adatairól.

A hivatal tájékoztatójában hangsúlyozza:

általános szabály, hogy ha be is engedünk valakit az ingatlanba, ne hagyjuk egyedül és ne engedjük, hogy elterelje a figyelmünket. Ha visszaélést tapasztalunk, vagy ha már megtörtént a baj, haladéktalanul tegyünk feljelentést és tájékoztassuk a szolgáltatót is.