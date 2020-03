Mi a helyzet az útdíjakkal járvány idején?

A hatóságok által kapott "Tranzit" matrica nem mentesíti az adott tehergépjárművet az útdíjfizetés kötelezettsége alól - hívja fel a figyelmet a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ).

A koronavírus-járvány elleni védekezés keretében a külföldi személyforgalom előtt 2020. március 17-én lezárták Magyarország határait, a tehergépjárművek viszont egyelőre változatlanul beléphetnek hazánkba - írja a cég.

Egyes híresztelésekkel szemben az úthasználati jogosultságot - mind a tehergépjárművek, mind a személygépjárművek esetében - továbbra is meg kell váltani, a hatóságok által kapott "Tranzit" matrica nem mentesíti az adott tehergépjárművet az útdíjfizetés kötelezettsége alól.

A teherforgalom csak a hatóság által kijelölt tranzit útvonalat és pihenőket használhatja. Forgalomkorlátozások, lezárások és terelések léptek életbe, amelyekkel kapcsolatban a Magyar Közút (utinform.hu), a határrendészeti információkról pedig a Rendőrség http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo oldalán lehet tájékozódni.

A viszonylati jeggyel közlekedők figyeljenek a viszonylati jegy érvényességére (a kifizetéstől a következő naptári nap éjfélig érvényes). Érdemes ezért a viszonylati jegyet közvetlenül a határon való átlépés előtt megváltani.



Lapunk a múlt héten az e-matrica-fizetéssel kapcsolatban kereste meg az Innovációs és Technológiai Minisztériumot. Azt szerettük volna megtudni, hogy tervezik-e az e-matrica-fizetési kötelezettség felfüggesztését?



Ezen kívül arra is kíváncsiak voltunk, hogy ha Szerbia felől csak már csak négy átkelőnél lehet belépni Magyarország területére - ebből kettő közúti, kettő pedig autópályás - akkor ezt terelésnek minősül-e és mentesülnek-e a fizetés alól.



Kérdéseinkre egyelőre nem kaptunk választ.

Viszonteladók nyitva tartása

A 2020. március 16-án megjelent kormányrendelet szerint 15.00 óra után egyes üzleteknek be kell zárniuk Magyarországon. A szabályozás az útdíj megváltására lehetőséget biztosító viszonteladóink egy részét is érinti. Az e-matrica és az e-útdíj azonban 15.00 óra után is megváltható a 0-24 órában működő üzemanyagtöltő állomásokon, illetve az elektronikus fizetési csatornák bármelyikén.

Ügyfélszolgálat

Az ügyfelek és munkatársaink egészségének védelme érdekében 2020. március 15-től kezdődően a NÚSZ személyes ügyfélszolgálati irodái nem nyitnak ki, ez elektronikus úton történő ügyfélkiszolgálás azonban megsokszorozott erővel, zavartalanul folyik. Ennek részleteiről itt olvashat további információkat.