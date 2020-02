Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Mi lenne a Fidesszel Orbán Viktor nélkül? - Itt a válasz

A Fidesz támogatóinak többsége akkor is kitartana a párt mellett, ha azt nem Orbán Viktor vezetné, sőt még ellenzéki oldalról is érkezhetnének új szavazók.

A lakosság 58 százaléka úgy gondolja, hogy a Fidesz látszólag igyekszik majd együttműködni az ellenzéki önkormányzatokkal, de közben mindent el fog követni, hogy csökkentse ezeknek a településeknek a mozgásterét - idézte a Népszava a Publicus Intézet január végén készült felmérését.

Saját hívei szerint a kormánypárt elfogadta a választók akaratát és igyekszik együttműködni az ellenzék vezette kerületekben és a kisebb településeken is. A politikai térfél másik oldala azonban annyira bizalmatlan a kormánnyal szemben, hogy például nincs egyetlen Momentum-szimpatizáns sem, aki hinne az önzetlen együttműködésben.

Ami az országos támogatottságot illeti, a Fidesz-tábor megszokott módon stabilnak mutatkozik, hiszen amikor arra a kérdésre kellett felelniük, hogy ha nem Orbán Viktor vezetné a pártot, akkor is erre a tömörülésre voksolnának-e, a kétharmad biztosan vagy valószínűleg igennel felelt. Ugyanakkor az ellenzéki táborban is vannak, akiket csak a miniszterelnök-pártelnök személye taszít és nem a Fidesz. A vezetőcsere esetén még a szocialista pártot támogatók tíz százaléka is elgondolkodna a pártváltáson.