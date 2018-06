Mi lesz a CEU-val? Gyorsan fogy az idő

Tavaly szeptember óta a kormány asztalán van az a megállapodás, ami lehetővé tenné a Közép-Európai Egyetem működését. Alá azonban nem írják, pedig Palkovics László az Egyesült Államokban azt mondta: a CEU teljesítette a feltételeket - mondta Fodor Éva, az egyetem társadalom és bölcsészettudományokért felelős rektorhelyettese a Zoom.hu-nak.

Egy egyetemnek biztonságra és stabilitásra van szüksége és nagyon nehéz az oktatóinkat itt tartani anélkül, hogy elmondanánk nekik, hol lesznek a következő utáni tanévben. Már egy éve ebben az átmeneti állapotban létezünk, tehát fontos lenne ennek a tanévnek a végén valamit mondani a kollégáknak. Ebből a szempontból június, azaz a tanév vége a határidő - mondta - mondta Fodor Éva, az egyetem társadalom és bölcsészettudományokért felelős rektorhelyettese a portálnak.

A magyar kormánynak 2018. december 31-ig kell aláírnia a szerződést New York állammal ahhoz, hogy az egyetem elkezdhessen felvenni új diákokat. De mindenki tudja, hogy ezt nem január elsején kezdjük el, hiszen magánegyetem vagyunk, hirdetnünk és toboroznunk kell. Augusztus közepe-vége felé szokott rá sor kerülni, ez már komolyabb határidő. Nemcsak azért, mert a diákok szeretik tudni, hol lesznek, hanem a jog is köt minket: ha ajánlunk valamit, azt be is kell tartani.

Nagyon szeretnénk június végéig tudni, mi fog történni, annál nem húzhatjuk tovább. Már egy éve várunk, és igyekszünk mindent megtenni, hogy megfeleljünk a törvénynek - fogalmazott Fodor.

Idén április 13-án, a Bard College területén volt az első és utolsó alkalom, hogy a kormány magas rangú képviselőivel találkoztak a Lex CEU benyújtása óta. Az áprilisi találkozón az Egyesült Államokban Palkovics László, akkor még oktatásügyi államtitkár, Altusz Kristóf Európai helyettes államtitkár és Kumin Ferenc főkonzul találkozott a CEU, a Bard, illetve New York állam oktatási hatóságának képviselővel, hogy megnézzék a két egyetem közös programját. Palkovics László az ott jelen lévők színe előtt kijelentette: úgy véli, teljesítik a törvény kritériumát, amely szerint felsőoktatási tevékenységet kell végeznünk az Egyesült Államokban. Már csak a szerződés aláírása maradt hátra.

