Mi lesz az engedélyezett rendezvényekkel? - Megszólalt a miniszter

Az idei nyár nem arról szól, hogy a magyar emberek külföldön nyaralhatnak - véli Palkovics László innovációs miniszter, aki szerint nem lesznek további lazítások az érvényben lévő járványügyi korlátozásokon.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium folyamatosan elemzi a koronavírus-járvány alakulását itthon és külföldön, és javaslatokat tesz a kormánynak az újabb intézkedésekre - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a Világgazdaságnak adott interjújában. Miután a szomszédos országokban nő a fertőzések száma, a politikus szerint itthon is van esély a helyzet romlására.

Ez esetben vissza kell vezetni a szigorítások egy részét, és addig is be kell tartani az érvényben lévő óvintézkedéseket. Például a boltokban és a tömegközlekedési járműveken maszkot kell viselni. A miniszter nem számol azzal, hogy tovább lazítson a kormány a korlátozásokon. Így hiába várta sok magyar, hogy lehetővé válnak az 500 fősnél nagyobb rendezvények, ez nem várható. Sőt a kormány olyan eseményeket is betilthat, amelyeket már újból engedélyezett.

Azt mindenkinek meg kell érteni, hogy ez nem az a nyár, amikor külföldre megyünk, hanem az, amikor itthon vagyunk, mert itthon biztonságos - mondott el egy a belföldi turizmus melletti korteskedésbeszédet az innovációs miniszter.