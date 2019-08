Microsoft-botrány: még diktatúrákban sem volt akkora csalás, mint itthon

Nemcsak magyarországi, hanem thaiföldi, törökországi és szaúd-arábiai ügyletei miatt is vizsgálták a Microsoftot az amerikai hatóságok. De a kevéssé demokratikusnak mondható országokban is eltörpült az eltüntetett pénz mennyisége az itthoni csaláshoz képest - derül ki a Népszava cikkéből.

A Microsoft (MS) magyarországi vesztegetési ügyletei miatt júliusban 8,75 millió dollárros (7,3 milliárd forintos) büntetést kapott abban a megállapodásban, amelyet a hatóságokkal kötöttek. A cégnek azt is vállalnia kellett, hogy globálisan megváltoztatják a közigazgatási szoftverértékesítési eljárásukat. Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletének (U.S. Securities and Exchange Commission - SEC) nyilvánosságra hozott jelentéséből az is kiderül, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vagyis az adóhatóság, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) és az Oktatáskutató és Fejlesztési Intézet (OFI) is érintettek voltak az elcsalt beszerzéseknél - írtuk meg korábban.

A magyar ügyet nem önállóan vizsgálták, hanem közösen az amerikai szoftvercég török, thai és szaúdi leányának ügyével. Bár az amerikai hatóságok itt is találtak problémákat, végül csak a magyar korrupciós botrány miatt bírságoltak. Törökországban a - Népszava cikke szerint - csak azt kifogásolták, hogy 7 százalékos volt a kedvezményes árrés, amit az állami beszerzéseknél alkalmaztak a disztribútorok, itthon viszont 30-30 százalékos akciókat alkudtak ki - amelyekből aztán a SEC jelentése szerint magyar közigazgatási dolgozókat is megvesztegettek.

Szaúd-Arábiában összesen 126 millió forint értékben osztottak a Microsoft helyi emberei ajándékokat, szerveztek utazásokat a döntéshozóknak. A lap fel is hívja a figyelmet, hogy itthon egyetlen ügyleten csaltak el 500 millió forintot. Thaiföldön bankoknak adtak el szoftvereket és kaptak a dolgozók 100 ezer dollár (kb. 29 millió forint) értékben ajándékokat.

Az amerikai hatóságok így azt állapították meg, hogy ugyan történtek szabálytalanságok a nem éppen jól működő demokratikus intézményeikről ismert Törökországban, Thaiföldön és Szaúd-Arábiában, de azokért nem osztottak büntetést. Viszont a magyar eljárásért igen, pontosan akkora összegű bírságot róttak ki, amekkorának a nyerészkedést vélték a hatóságok, így állapították meg a 7,3 milliárd forintos tételt.

