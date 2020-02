Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Miért megy Orbán Merkelhez?

Saját etikai kódexet dolgoz ki az Európai Néppárt a jogállamiság betartásával kapcsolatban az Európai Unió elvárásaitól függetlenül. A német sajtó azt találgatja, miért keresi fel Orbán Viktor miniszterelnök Angela Merkel kancellárt.

Saját jogállamiság-védő mechanizmust alkothat tagpártjainak az Európai Néppárt (EPP), ez kínálhat kompromisszumos megoldást a Fidesz bent tartásához - értesült a Népszava német forrásból. Az ötlet lényege az lenne, hogy az EPP kidolgoz egy olyan "demokrácia-követelményrendszert", amit aztán minden tagpártra egységesen alkalmaznának, különös tekintettel, ha az adott szervezet éppen kormányon van.

A procedúra hasonlítana ahhoz a 7. cikkelyes eljáráshoz, amelyet az Európai Parlament indított a magyar kormány ellen a jogállami normák megsértésének veszélye miatt. Ez a terv átfedésben lehet a Welt am Sonntag információjával, amely szerint a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) - azért, hogy a jelenleg felfüggesztett Fidesz EPP-tagságát megmentő kompromisszum szülessen - "viselkedési etikai kódex" kidolgozását kezdeményezte a tagpártok számára.

A Welt am Sonntag emellett úgy értesült, hogy Orbán Viktor február 10-én azért tárgyal Berlinben Angela Merkel kancellárral és Annegret Kramp-Karrenbauerrel, a CDU főtitkárával, hogy felmérjék a maradás lehetőségeit, illetve feltételeit. A német lap értesüléseit közvetve alátámaszthatják, hogy Orbán és Merkel gazdasági kérdéseket is megvitat majd. Mivel ezen a területen hagyományosan problémamentes a viszony, a téma napirendre tűzésével a szervezők pozitívan kommunikálható ügyeket is tálalni akarnak.