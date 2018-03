Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Mikor jön a várva várt időjárási fordulat?

Mediterrán ciklonok érintik a Kárpát-medencét. Kedden északnyugat felől szárazabb léghullámok érkeznek fölénk, többfelé felszakadozhat már a felhőzet, és kissé erősödik a nappali felmelegedés - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

Keddre virradó éjszaka kezdetben mindenütt erősen felhős vagy borult lesz az ég, keleten - elsősorban a Tiszántúlon - többfelé havazás is várható, másutt hószállingózás fordulhat elő helyenként. Az éjszaka második felében a Dunántúl északi felén többfelé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet, és ezzel együtt arrafelé az északnyugatira forduló szél helyenként már meg is erősödhet, és néhol kisebb hófúvás is kialakulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és -6 fok között várható.

Kedden délen és keleten erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, másutt vékonyabb, szakadozott felhőzet várható. A Tiszántúlon és Borsod térségében hószállingózás, havazás is valószínű, egyre kisebb területen. Az északnyugati, nyugati szelet élénk, a Dunántúl északi felén és a főváros környékén erős lökések kísérik. Néhol hófúvás is kialakulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és -6 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +4 fok között alakul, északkeleten lesz a hidegebb.

Szerdán többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, késő estétől csökken jelentősebben a felhőzet. Elsősorban délen és keleten várható havazás, néhol havas eső. Az északi, északkeleti szél több helyen erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és -9 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 6 fok között várható.

Csütörtökön többnyire napos időre számíthatunk délután főként délen és keleten több felhővel. Csapadék nem valószínű. Az északi, északkeleti szél megélénkül, néhol megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3 és -8 fok között, a szélvédett, vastag hóval borított, gyengén felhős tájakon -10 fok körül valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 6 fok között alakul.

A kép forrása: Shutterstock

