Mikor lesznek nyitva a patikák?

A következő két hétben a megszokottól eltérően lesznek nyitva a gyógyszertárak, ha hirtelen kell valami, akkor az ügyeletes patikákat kell felkeresni. A gyermekes háztartásoknak pedig láz- és fájdalomcsillapítóval érdemes nekimenniük az ünnepeknek.

Az ünnepi időszakban a patikák szokásos menetrendje is módosul, az ügyeleti rendnek megfelelően lesznek nyitva - derül ki az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet tájékoztatójából.

December 24-én a pihenőnapokon - azaz szombaton és vasárnapon - is nyitva tartó gyógyszertárak általában 12 óráig tartanak nyitva.

December 25-én, valamint 26-án kizárólag a 0-24 órás nyitva tartású, az ünnepnapokon is nyitva tartó, valamint az ügyeletes gyógyszertárak biztosítják a gyógyszerellátást.

December 31-én (kedden) a szokásos hétköznapi nyitvatartás szerint, vagy rövidített nyitvatartás szerint 14 óráig lesznek nyitva a gyógyszertárak, míg január 1-jén kizárólag a 0-24 órás nyitva tartású, az ünnepnapokon is nyitva tartó, valamint az ügyeletes gyógyszertárak biztosítják a gyógyszerellátást.

A patikák bejáratánál jól látható helyen és jól olvasható módon jelezni kell a legközelebbi folyamatosan nyitva tartó vagy ügyeleti szolgálatot teljesítő gyógyszertár nevét, címét, telefonszámát, valamint az ügyeleti, illetve a készenléti szolgálat kezdő és befejező időpontját. Emellett fel kell tüntetni a legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát. Az ügyeleti, vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárakról az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján lehet pontos és hiteles információt kapni.Az ügyeleti, vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárakról (az adott településre, vagy megyénként akár kilistázva) az OGYÉI honlapján lehet tájékozódni.





Az OGYÉI szerint fontos egyrészt, hogy a rendszeresen szedett készítményeket mindenki szerezze be idejében. Másrészt az ünnepnapok torlódása miatt érdemes felkészülni a váratlan helyzetekre. Gyermekek esetében mindenképpen gondoskodjunk láz- és fájdalomcsillapító szerek rendelkezésre állásáról. Hasznos lehet ellenőrizni a torokfertőtlenítő, orrcsepp, köptető készleteket is. Felnőttek esetén is ügyelni kell arra, hogy a "házi patika" tartalmazzon megfázásos tüneteket enyhítő, láz- és köhögéscsillapító szereket. Gyomor- és bélpanaszokra szolgáló készítményekre lehet nagyobb szükség az ünnepi lakomákat követően. Idősebb és rendszeres gyógyszerszedőknek természetesen a szokásosnál fokozottabban kell ügyelniük a megfelelő mennyiségű gyógyszer otthon tartására.