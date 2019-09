Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Milliárdos támogatás "élő laboratóriumokra" a magyar agráriumban

Több mint egymilliárd forintnyi uniós támogatást nyert a gazdák önkéntes részvételén alapuló on-farm projekt, amely a gazdák bevonásával végzett kutatásokat fogja össze.

A 2017-ben OMÉK Agrárfejlesztési Díjjal elismert on-farm projekt az Agrárminisztérium és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) által megítélt, 1,1 milliárd forint összegű uniós keretből 2023-ig tovább bővülhet. A támogatás komoly lehetőség az ÖMKi-nek és a hazai agráriumnak is - mondta Drexler Dóra, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) ügyvezetője. Mint fogalmazott, az Agrárminisztérium és az MNVH döntése azt jelzi, hogy a hazai szakpolitika "megérezte a jövő szelét", felismerte az uniós kutatás-finanszírozásban zajló paradigmaváltást, és itthon is erősíteni kívánja az új gondolatnak is megfelelő projekteket. Az ÖMKi on-farm hálózata önkéntes részvételen alapuló, gyakorlat-orientált kutatást valósít meg a magyar gazdákkal együttműködésben, ebben máig egyedülálló Magyarországon - hívta fel a figyelmet az ügyvezető.

Az on-farm kutatási módszer életszerű helyzetekben kivitelezett, egyszerű kísérletek beállítását jelenti működő gazdaságokban, illeszkedve a gazdálkodók által meghatározott termelési célokhoz. Az Európai Unió néhány éven belül vezeti be a tudományos kutatásban paradigmaváltást hozó "Living Lab" fogalmat és a jövőben tudományos kérdések elvi körüljárása helyett a gyakorlatorientált kutatást, és az ezt szolgáló együttműködéseket támogatja hangsúlyosan. Hazánk egyetlen, kifejezetten fenntartható mezőgazdasággal foglalkozó, önálló szervezete, az ÖMKi azonban már 2012-ben megelőzte a trendet az on-farm hálózat rendhagyó struktúrájának felépítésével, esőként valósítva ezt meg a magyar agráriumban azzal, hogy részvételi alapú, helyspecifikus kutatási projekteket vezet, bevonva ebbe a gazdákat.

Az on-farm hálózat célja a fenntarthatóbb mezőgazdaság kialakítása. A hálózat tagjainak bevonásával zajló kutatások ezt a célt támogatják, a kutatások témáját azonban az ÖMKi a gazdákkal együtt, valós problémák mentén határozza meg. A projekt a résztvevő gazdáktól mindössze a kutatás sikere érdekében végzett együttműködést várja el. Minden helyspecifikus kísérletről összefoglaló dokumentáció készül, amely alapján a hálózat többi résztvevője is levonhatja a számára releváns tanulságokat, a kutatási helyszínt szolgáltató résztvevő pedig gazdaságára szabott eredményekkel, megoldási javaslatokkal gazdagodhat.

Több éves jártasság

Ami a részleteket illeti, klímavédelmi szempontból is hatékony tápanyag-gazdálkodás, ökológiai szemléletű talajvédelem kialakítása, változatosabb művelési rendszerek kidolgozása is szerepel a célok között. Ide tartozik még az ősi gabonafajok elterjesztése, a tájfajta paradicsomok népszerűsítése, és a fenntartható mezőgazdaság szolgálatába állított digitális megoldások fejlesztése, alkalmazása is. Ezeket a 2019-2023 projektidőszakra megítélt támogatásból hivatott megvalósítani az ÖMKi a hét éve épülő on-farm hálózatának bővítésével.

Drexler Dóra szerint egész Európa a fenntartható mezőgazdaság kialakítása felé halad, mi sem maradhatunk le. Az ügyvezető rámutatott: az ÖMKi-nél az elmúlt években komoly tapasztalatot szereztek abban, hogyan érhetőek el és szervezhetők együttműködésen alapuló hálózatba a magyar gazdák, hogyan bővíthető a gyakorlatuk hatékony agro-ökológiai módszerekkel. Céljuk tehát olyan stabil "élő laboratórium" hálózattá válni, amely összefog gazdálkodókat, feldolgozóipari- és más termékpálya szereplőket, kutatókat helyspecifikus problémák megoldására, és menedzseli a közösen kidolgozott eredmények gyakorlatba történő bevezetését, a magyar mezőgazdaság ökológiai pályára állítását - ismertette az ügyvezető.